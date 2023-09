Rissa in strada a Sestri Ponente: auto sperona un’altra macchina, poi la violenza

Genova. Rissa in strada nella notte in via Giotto, a Sestri Ponente, finita con una persona ferita e cinque denunciate e i residenti svegliati (e impauriti) da grida e sirene.

L’intervento dei poliziotti del commissariato Cornigliano è scattato intorno alla mezzanotte della notte scorsa nei pressi di un panificio aperto anche in orario notturno. Alcune persone hanno segnalato la presenza di un gruppo di persone che si stava affrontando in strada, con un’auto che ha speronato un’altra macchina ferma a bordo strada per poi fermarsi poco più avanti. Dai mezzi sono scesi alcuni uomini che hanno iniziato a picchiarsi.

Nel giro di poco tempo sul posto si è formato un capannello di uomini che si sono affrontati a pugni, calci e spintoni, e che sono stati interrotti dall’arrivo delle volanti. Il bilancio è stato, come detto, di cinque persone tra i 24 e i 51 anni denunciate per rissa, e di una lievemente ferita accompagnata all’ospedale di Voltri.

Due uomini sono inoltre stati denunciati per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere perché trovati con chiave inglese, martello e cric. Da chiarire i motivi alla base della rissa. Si tratta del secondo episodio di questo genere in due settimane nel quartiere: lo scorso 3 settembre un’altra rissa era scoppiata in via Travi, questa volta davanti alla chiesta e tra persone armate di bastone. E tra i residenti – alcuni dei quali hanno assistito alla rissa in diretta – serpeggia la preoccupazione: “Siamo diventati il Bronx”.