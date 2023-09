Sestri Ponente, panettiere aggredito e rapinato nel suo laboratorio

Genova. Panettiere aggredito e rapinato, la notte scorsa, a Sestri Ponente, mentre stava lavorando nel suo laboratorio. A strappargli due collanine d’oro dal collo un ragazzo di circa vent’anni – questa la descrizione fornita alla polizia – che è entrato nel forno con una scusa e poi è scappato a piedi.

Stando a quanto denunciato dal panettiere, un uomo di 55 anni titolare di un panificio nei pressi di via Ginocchio, intorno all’una un ragazzo è entrato nel laboratorio e ha chiesto qualcosa da bere. L’uomo lo ha accontentato, ma dopo pochi istanti è stato afferrato per la maglia e strattonato. Poi il giovane ha afferrato le due collane e le ha strappate via.

Il panettiere ha reagito, ma il ragazzo si è ribellato ed è riuscito a scappare a piedi dopo una breve lotta. Inutile anche inseguirlo fuori dal panificio: in pochi istanti si è dileguato. Il 55enne ha quindi chiamato il 112, e sul posto sono arrivate le volanti della polizia che hanno raccolto la sua testimonianza e avviato le indagini. Nei pressi del panificio sono riusciti a recuperare una delle due catenine, evidentemente caduta al rapinatore durante la fuga.