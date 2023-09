Sestri Levante, terminati gli interventi contro il punteruolo rosso sulle palme cittadine

Sestri Levante. Si sono conclusi gli interventi di prevenzione delle infestazioni da punteruolo rosso sulle palme di Sestri Levante e Riva Trigoso. Gli interventi sono stati effettuati nel corso delle giornate di lunedì 25 e martedì 26 settembre dagli operatori della ditta specializzata Gea Srl per preservare e difendere le palme cittadine.

Sono 190 le palme presenti su tutto il territorio comunale che già nello scorso mese di giugno erano state soggette alla prima fase di trattamento e che in questi giorni sono state interessate dalle operazioni di sanificazione della corona fogliare il cui obiettivo è proteggere la parte in cui sono maggiormente esposte alle infezioni.

Dalle operazioni svolte in questi giorni emerge che le palme cittadine non presentano infezioni, tranne una situata nel borgo di Riva Trigoso, che verrà monitorata attentamente dagli operatori nei prossimi mesi e una delle palme vicine alla Basilica di Santa Maria di Nazareth, precedentemente in sofferenza, ad oggi presenta miglioramenti.

“Questo ulteriore intervento ha completato il precedente effettuato nel mese di giugno che ricordo interessa non solo la tipologia di palme colpite dal punteruolo rosso, ma riguarda tutte le specie di palme presenti sul territorio che, al momento risultano tutte in salute, ad eccezione di una a Riva che verrà attentamente monitorata- sottolinea il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas – La tutela del verde pubblico è una priorità per l’Amministrazione e confidiamo che gli interventi messi in campo risultino efficaci e tutelino al meglio la salute delle palme tipiche del nostro litorale”.