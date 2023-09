Sestri Levante, scontro auto-scooter: 25enne al San Martino in gravi condizioni

Sestri Levante. Grave incidente la scorsa notte a Sestri Levante, in via della Pace nel Mondo: uno scontro violento tra un’auto e uno scooter in cui ad avere la peggio è stato un ragazzo di 25 anni.

È successo poco prima della mezzanotte. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Riva Trigoso e l’automedica del 118 di Lavagna.

Il ragazzo ha riportato un importante trauma cranico e diverse ferite. È stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Martino e si trova ora in rianimazione, in prognosi riservata.

Sul posto i carabinieri per i rilievi e accertamenti del caso.