Sestri Levante: revocato divieto di balneazione in zona foce del Gromolo

Sestri Levante. Il sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas ha firmato un’ordinanza con cui dispone la revoca del divieto temporaneo di balneazione nella zona della foce del Gromolo luogo in cui, lunedì 4 settembre, Arpal ha effettuato il campionamento routinario che aveva avuto esito sfavorevole e di conseguenza, tramite ordinanza del sindaco era stato interdetta temporaneamente la balneazione alla foce del Gromolo al fine di tutelare la salute pubblica.

Ieri, giovedì 7 settembre è stato effettuato il campionamento suppletivo per l’accertamento di inquinamento di breve durata e nella mattinata di oggi, venerdì 8 settembre, Arpal ha comunicato l’esito favorevole delle analisi effettuate sul campione prelevato.

“Il divieto di balneazione ha riguardato una limitata porzione di arenile, in corrispondenza della foce del fiume Gromolo, per pochi giorni. Come atteso, dopo il campionamento di ieri, i valori sono diminuiti e adesso sono ampiamente al di sotto dei limiti di legge – assicura il primo cittadino di Sestri Levante – peraltro in un tratto dove di norma cittadini e turisti non si recano per il bagno in mare”.

“L’Amministrazione tiene monitorata costantemente la situazione delle acque a Sestri – sottolinea il sindaco – si segnala, comunque, che la porzione di arenile interessata dall’ordinanza non è mai stata inserita tra quelle a bandiera blu”.