Sestri Levante e Riva Trigoso: le biblioteche ampliano l’orario di apertura

Sestri Levante. A partire da lunedì 2 ottobre le Biblioteche di Sestri Levante e Riva Trigoso ampliano l’orario di apertura.

L’apertura pomeridiana sarà alle ore 14, permettendo così agli utenti di accedere già nel primo pomeriggio alle sale studio e al servizio di prestito. In questo modo, le Biblioteche osservano un orario complessivo di apertura al pubblico di 45 ore alla settimana, ben cinque in più rispetto al precedente orario.

“I servizi offerti dalle biblioteche comunali di Sestri Levante sono molto importanti e prolungare il tempo di accesso alle strutture è senz’altro un segnale importante dell’attenzione e cura che l’amministrazione rivolgerà sempre alla cultura. L’orario estensivo consentirà a tutti, ai bambini, agli studenti, ma anche alle persone anziane di usufruire degli spazi di Palazzo Fascie e della Biblioteca del Mare con maggior facilità e per più tempo”, sottolinea il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas.

“La biblioteca è un luogo importante per la crescita culturale di chi la frequenta, ma è anche uno spazio di incontro per tutti, bambini e adulti che condividono interessi e passioni per questo ritengo che l’orario prolungato delle biblioteche cittadine rappresenti una vera e propria opportunità per vivere sempre più intensamente questi luoghi di cultura − commenta Maura Caleffi, assessore all’Istruzione e alle politiche per l’infanzia − fornire questo ulteriore servizio ai cittadini è possibile grazie alla collaborazione preziosa del personale bibliotecario comunale a cui va il mio più sentito ringraziamento”.

Il nuovo orario è il seguente:

lunedì: 14-19 Biblioteca del Mare di Riva Trigoso

martedì: 9-13 e 14-19 Biblioteca del Mare di Riva Trigoso

mercoledì: 9-13 e 14-19 Biblioteca Fascie Rossi di Sestri Levante

giovedì: 9-13 e 14-19 Biblioteca del Mare di Riva Trigoso

venerdì: 9-13 e 14-19 Biblioteca Fascie Rossi di Sestri Levante

sabato: 9-13 Biblioteca Fascie Rossi di Sestri Levante

Gli orari aggiornati e tutte le informazioni sui servizi delle Biblioteche si trovano alla pagina istituzionale, mentre per essere sempre aggiornati sugli incontri e le iniziative culturali organizzate dal Sistema Bibliotecario e dal Museo Archeologico e della Città è possibile seguire le pagine Facebook e Instagram di Palazzo Fascie Rossi.