Sestri Levante batte Virtus Entella. Capitan Pane: “Vittoria che dà consapevolezza”

“Un grande derby, una partita sofferta. Avevo detto che bisognava dare qualcosa in più a livello di carisma e di impatto fisico. Speriamo che ci dia più consapevolezza e fiducia”. Poche parole rilasciate ai microfoni del club ma che lasciano trapelare l’immensa gioia del capitano Massimiliano Pane.

Il capitano del Sestri Levante ha segnato il goal che è valso la vittoria 1 a 0 contro la Virtus Entella. Un derby sentitissimo, basti pensare che la tifoseria chiavarese si era opposta in modo netto alla possibilità che i corsari giocassero a Chiavari le prime partite in casa in attesa della fine dei lavori al Sivori. Infatti, il club del presidente Risaliti disputa le gare casalinghe e Massa Carrara.

Ieri, sono arrivati i primi tre punti in Serie C, categoria conquistata dopo la cavalcata trionfale dello scorso anno culminata con la vittoria della poule Scudetto. Per Pane rappresenta anche qualcosa in più, visto che c’era nel momento triste della retrocessione dalla Serie D all’Eccellenza e ha rappresentato la costante del ritorno in quarta serie e della promozione in Lega Pro. Fino a siglare un goal che rimarrà nella storia corsara.