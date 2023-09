Serie C, Virtus Entella contro Ancona: la diretta testuale

Virtus Entella – Ancona 0-0 (p.t. 0-0)

Il primo tempo si conclude a reti inviolate.

Al 45° punizione dalla destra per l’Ancona. Nel frattempo l’arbitro comunica 2 minuti di recupero. Cioffi mette in mezzo, respinge Manzi, testa di Cella e palla tra le braccia di De Lucia.

Al 43° Mosti sul semicerchio dell’area tocca palla a Tascone, c’è la potenza ma non la precisione. Alto di poco.

Al 39° conclusione improvvisa di Marenco dal vertice sinistro dell’area, respinge De Lucia. Rapido cambio di fronte, Mosti riceve in area e impegna Perucchini. Botta e risposta nel giro di una trentina di secondi.

Al 35° rapida ripartenza di Cella per vie centrali, passaggio sulla destra per Paolucci che, in area, di prima intenzione spara alto. Seconda occasione di rilievo per i dorici, frutto di un paio di lacune evidenti della difesa locale.

Al 33° il primo ammonito: Peterman per un fallo nel cerchio di centrocampo.

Al 29° grossa opportunità sprecata dall’Ancona. Cioffi sulla sinistra va via alla difesa chiavarese, palla in area sul lato opposto dove Basso, tutto solo, può caricare il tiro ma svirgola clamorosamente.

Dopo un avvio vivace, la partita si è bloccata perché le due squadre hanno preso le giuste contromisure agli avversari.

Al 16° punizione dalla sinistra di Mosti, palla tesa in area, Disanto prova la deviazione al volo senza fortuna.

Al 13° prima occasione per i liguri. Petermann ha spazio per avanzare e dai diciotto metri carica un sinistro che impegna Perucchini in una parata a mani aperte. Corner, nulla di fatto.

Inizio deciso da ambo le parti. Al 7° De Lucia esce coi piedi al limite dell’area per anticipare Nadir. Poco dopo destro rasoterra da fuori di Basso, a lato di poco alla destra di De Lucia.

Prima del fischio d’inizio viene osservato un minuto di silenzio per le vittime dell’incidente di Brandizzo. Alle 20,47 si parte.

Nutrita la rappresentanza di tifosi ospiti, circa centocinquanta. Non manca il sostegno degli ultras Biancoceleste. Circa millecento gli spettatori.

Dorici in completa tenuta rossa; chiavaresi in tradizionale divisa con maglia a righe verticali biancocelesti, calzoncini bianchi e calzettoni celesti.

Tre gli assenti per squalifica. Reali e Santini tra i locali, Peli tra gli ospiti.

La cronaca dal Comunale di Chiavari.

Gennaro Volpe schiera i padroni di casa con un 3-5-2 con De Lucia; Parodi (cap.), Manzi, Bonini; Zappella, Mosti, Peterman, Tascone, Tomaselli; Disanto, Zamparo.

In panchina: Paroni, Gariti, Kontek, Meazzi, Clemenza, Corbari, Siatounis, Faggioli, Lipani, Di Mario, Banfi, Lancini.

Marco Donadel presenta l’Ancona con un 3-5-2 con Perucchini; Marenco, Cella, Barnabà; Basso, Paolucci, Gatto, Nador, Agyemang; Cioffi, Spagnoli.

A disposizione: Vitali, Testagrossa, Martina, Energe, Useini, Kristoffersen, Clemente, Bugari, Pellizzari, Mattioli, Macchini, Gavioli.

Arbitra Valerio Crezzini della sezione di Siena, assistito da Glauco Zanellati (Seregno) e Manuel Marchese (Pavia); quarto uomo Mario Picardi (Viareggio).

Ha preso il via ieri sera il campionato di Serie C 2023/2024, che da quest’anno abbandona la contemporaneità delle partite dei singoli gironi. Nel girone B sono partite con un successo Arezzo, Carrarese e Pontedera; due i pareggi.

Questa sera si disputano gli altri tre incontri, con fischio d’inizio alle ore 20,45. A Chiavari la Virtus Entella debutta contro l’Ancona; lo scorso anno i biancocelesti si erano classificati secondi alla pari col Cesena, mentre i dorici avevano chiuso al settimo posto.