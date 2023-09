Serie B, Parma vs Sampdoria: Pedrola segna e Stankovic è super, blucerchiati avanti

PARMA 0 – SAMPDORIA 1 (18′ Pedrola)

58′ Due cambi nel Parma: Man lascia il posto a Partipilo, Bonny viene rilevato da Colak

56′ Benedyczak lanciato a rete. Stankovic esce al limite dell’area. La palla carambola in calcio d’angolo.

55′ Girelli entra al posto di Depaoli. Parma maggiormente in possesso della palla ma senza creare particolari grattacapi a una Sampdoria attenta.

52′ Bernabé ci prova dal limite ma Stankovic è attento e spostandosi in anticipo para.

45′ Si riparte, senza cambi.

Secondo tempo

Fine primo tempo con la Samp avanti. Decisivo fino a questo momento il goal di Pedrola su assist di Borini. Buona personalità per la squadra di Pirlo. Il Parma ha creato di più ma un super Stankovic ha chiuso la saracinesca in almeno un paio di occasioni.

45′ L’arbitro comanda due minuti di recupero

42′ Fallo in attacco di Pedrola che si prende un giallo evitabile.

40′ Yepes protagonista di un retropassaggio “vietato ai minori”. Palla direttamente a Hernani che calcia un rigore in movimento ma lo calcia malissimo e rasoterra direttamente addosso a Stankovic. Poi, Mann ci riprova ma una deviazione fa impennare la sfera che Stankovic fa sua in presa alta.

38′ Forcing offensivo del Parma che è pericolosissimo con Bonny che conduce palla sul fondo e mette in mezzo un pallone pericolosissimo che viaggia lungo la linea dell’area piccola senza incontrare però alcuna deviazione. Forcing offensivo del Parma con il Tardini che prova a spingere gli emiliani.

34′ Sampdoria in attacco con Depaoli che da dentro l’area calcia verso il primo palo, dove però Chichizola si fa trovare pronto.

28′ Cross al bacio di Hernani per l’inserimento di Coulibaly, bravo nel buttarsi in area con i tempi giusti ma concorso di colpa degli immobili difensori blucerchiati. Il giocatore del Parma però non riesce a inquadrare la porta di testa.

26′ Stankovic superlativo! Dopo un rimpallo Benedyczak calcia al volo indirizzando sotto all’incrocio. Il portiere blucerchiato si distende e con la punta delle dita mette in corner. Classica parata che vale un goal. Poi, blocca a terra il tentativo ravvicinato ma debole di Zagaritis.

23′ Il Parma ha subito il colpo e non ha prodotto azioni interessanti nei cinque minuti dopo il vantaggio della squadra di Pirlo. Anzi, sono i blucerchiati in questa fase a tenere in mano il pallino del gioco.

18′ Sampdoria in vantaggio! Pedrola! Contropiede fulminante dei blucerchiati. Borini porta palla centralmente, Depaoli corre alla sua destra inserendosi portando via l’uomo. L’attaccante allarga a sinistra per l’accorrente Pedrola. L’ex Barcellona si accentra eludendo un avversario e fredda Chichizola con un diagonale chirurgico.

12′ Terzo calcio d’angolo di fila per il Parma dopo il tiro di Bernabei deviato fuori da un difensore. Anche il terzo corner viene messo sul fondo dalla difesa blucerchiata. Il quarto in una manciata minuti si chiude con un nulla di fatto e con Stankovic impegnato nel rinvio.

8′ Ed ecco la prima conclusione blucerchiata. Protagonista? Manco a dirlo Pedrola. Lo spagnolo parte da sinistra e premia l’inserimento in area di Kasami. Uno-due con l’esterno iberico che calcia rasoterra inquadrando la porta ma senza angolare troppo. Chichizola si distende e blocca a terra.

6′ Dopo i primissimi minuti appannaggio del Parma, la Sampdoria ha ora preso in mano il pallino del gioco e prova a manovrare alla ricerca del pertugio giusto.

Borini gioca prima punta, ai suoi lati Pedrola e l’adattato Depaoli.

1′ Si parte. Classica divisa blucerchiata per la Sampdoria, maglia bianco crociata per i padroni di casa. Subito Parma in avanti con Bonny dal fondo prova a mettere da posizione ravvicinata tocca nell’area piccola per Benedyczak. Bravissimo Murru nell’opporsi col corpo.

Siamo appena all’inizio della stagione ma la Sampdoria deve evitare la quarta sconfitta in sei partite. In tal caso, non sarebbe azzardato parlare di crisi. La classifica piange, visto che a causa della penalizzazione non sono quattro ma soltanto due i punti a referto. Non sarà facile visto che il Parma è capolista con 13 punti in cinque partite.

Primo tempo

Sampdoria (4-3-3): Stankovic – Stojanovic, Ghilardi, Murru, Barreca – Kasami, Yepes, Vieira- Depaoli Borini, Pedrola. A disposizione: Ravaglia, Askildsen, Delle Monache, De Luca, Esposito, Giordano, Girelli, Gonzalez, La Gumina, Malagrida, Ravaglia, Ricci, Verre. Allenatore: Pirlo.

Parma (4-3-3): Chichizola – Coulibaly, Osorio, Circati, Zagaritis – Sohm, Bernabei, Hernani – Man, Bonny, Benedyczak. A disposizione: Turk, Corvi, Ansaldi, Balogh, Begic, Colak, Del Prato, Di Chiara, Estevez, Hainaut, Mihaila, Partipilo. Allenatore: Pecchia.

Arbitro: Massa di Imperia. Assistenti: Peretti di Verona e Rossi della Spezia. Quarto ufficiale: Galipò di Firenze. VAR: Maggioni di Lecco. AVAR: Miele di Nola.