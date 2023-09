Serie B, Cremonese vs Sampdoria (1-0): la cronaca del secondo tempo

CREMONESE 1 (26′ Pickel) – SAMPDORIA 0

47′ Buon inizio della Sampdoria. Cross basso di Pedrola. Arriva il subentrato Yepes al limite, conclusione centrale. Para a terra Sarr.

46′ Si riparte.

Secondo tempo

45′ Finisce il primo tempo con la Samp sotto di un goal. Svantaggio meritato perché la Cremonese è stata superiore pur senza strafare. Bene Stankovic ma le sue due parate in occasione del goal sono state vanificate dall’immobilismo difensivo. Lampi offensivi per appannaggio soltanto di Pedrola.

44′ Lampo della Sampdoria, con Pedrola che serve Borini a rimorchio. Conclusione rasoterra che esce vicino al palo più lontano. Prima occasione nitida per i blucerchiati.

42′ Azione insistita della Cremonese con Quagliata che va al cross dalla sinistra. Salta Vazquez ma il colpo di testa è a lato.

39′ Pedrola, il più ispirato dei suoi, punta l’area da destra e calcia sul secondo palo. Traiettoria interessante ma il rasoterra si spegne a lato.

38′ Lochoshvili rimedia il primo cartellino giallo dell’incontro.

35′ Giunti a dieci minuti dal termine, la Sampdoria risulta “dimezzata” nel senso che costruisce fino alla trequarti ma poi si ferma senza trovare particolari imbucate. Al contrario, la Cremonese dà l’impressione di poter fare male a ogni ingresso in area, aiutata da un Buonaiuto in giornata di grazia.

33′ Lochoshvili entra su La Gumina che reclama una punizione all’interno della lunetta dell’area. Per l’arbitro tutto regolare.

26′ Cremonese in vantaggio! Azione che porta Collocolo al tiro dentro l’area. Conclusione ravvicinata respinta bene da Stankovic. Coda è più lesto di tutti e ribatte a rete ma il portiere è reattivo e salva di nuovo. Ma sono ancora i locali a essere più lesti dei difensori blucerchiati e Pickel ribadisce in rete portando avanti i suoi.

25′ Bella iniziativa di Pedrola che con una finta va sul fondo e mette in mezzo. Sarr si distende in presa presa bassa.

22′ Manovra la Cremonese, che porta al tiro dalla trequarti Collocolo. Tiro abbondantemente alto.

20′ Saggio di Coda, che anticipa Ghilardi in area e fa partire una gran botta ribattuta però in angolo. Sugli sviluppi, fallo in attacco della Cremonese.

19′ Cremonese vicina al goal. Discesa sull’out di sinistra con Quagliata che dal fondo calcia forte verso il centro. La palla attraversa l’area piccola ma Coda non riesce a impattare la sfera.

16′ Prove di intesa tra Borini e Verre, con il primo che riceve un lancio lungo e scarica di petto per il compagno che arriva a rimorchio al limite dell’area. La conclusione di prima intenzione centrerebbe lo specchio della porta ma viene murato da un difensore dei locali. Buon momento per la formazione di Andrea Pirlo.

15′ Cross di Pedrola per Borini sul secondo palo. Sernicola è attento e chiude.

12′ Meglio la Cremonese in questo avvio anche se non ha prodotto occasioni degne di nota. La Sampdoria non abdica alla costruzione dal basso, come in questo momento in cui costruisce con Stankovic, che riceve sui piedi sebbene pressato. Nessun patema, la Samp esce bene ma non incide.

11′ Ancora Buonaiuto. Azione centrale e tiro dal limite. Anche in questo casa la conclusione è centrale. Nessun problema per l’estremo difensore blucerchiato.

9′ I lombardi spingono, Bonaiuto appena dentro l’area viene toccato da Depaoli e reclama il calcio di rigore. Esagera, la Samp ha rischiato ma non c’erano gli estremi per il calcio di rigore.

5′ La prima conclusione è della Cremonese con Bonaiuto dal limite dell’area. Tiro centrale. Stankovic blocca senza problemi.

Primi minuti con la Sampdoria in possesso di palla. La Cremonese fa buona guardia.

1′ Si parte con la Sampdoria incaricata del calcio di inizio. Blucerchiati in maglia nera, padroni di casa con la classica divisa a bande verticali grigiorosse.

Le formazioni

Cremonese (4-3-2-1): Sarr; Bianchetti-Quagliata-Lochoshvili-Sernicola; Collocolo-Pickel; Buonaiuto-Bertolacci-Coda; Vazquez. Allenatore: Davide Ballardini. A disposizione: Ghiglione, Antov, Castagnetti, Abrego, Mayer, Afena-Gyan, Tsadjout, Sekulov, Zanimacchia, Ciofani, Jungdal, Saro. Allenatore: Ballardini.

Sampdoria (4-3-3): Stankovic; Stojanovic-Ghilardi-Murru-Ferrari; Depaoli-Ricci-Verre; Pedrola-La Gumina-Borini. A disposizione: Giordano, Gonzalez, Girelli, Malagrida, Vieira, Panada, Yepes, Askildsen, Delle Monache, Lemina, Esposito, Ravaglia.

Allenatore: Pirlo.

Trovare i goal e frenare il “colpo di Coda” mancato

Cremona. La Sampdoria deve cercare di ottenere un risultato positivo dopo due sconfitte consecutive in casa per affrontare al meglio le due settimane di sosta per le nazionali prima dell’impegno al “Ferraris” contro il Cittadella. Non sarà facile contro una Cremonese che punta al salto di categoria e rinforzata in extremis con l’arrivo dell’ex genoano Coda, bomber di categoria per cui c’era stato un tentativo di ingaggio anche da parte dei blucerchiati. Per fare punti servirà che gli “estremi” siano solidi: Stankovic deve ridare sicurezza al reparto arretrato mente in attacco è tempo di essere più incisivi. Emblematico il dato elaborato da Opta: il giocatore della Samp che è andato più volte al tiro con nove conclusioni è il difensore Depaoli. La Cremonese ha esordito pareggiando 0 a 0 contro il Catanzaro. Ha perso 1 a 0 contro il Bari e col medesimo punteggio ha piegato la scorsa settimana la Ternana.