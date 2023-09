Serie B, Como vs Sampdoria (0-0): live il primo tempo

COMO 0 – SAMPDORIA 0

28′ Verre alza un pallone. Esposito riceve al limite ma cincischia e perde un buon pallone. Probabilmente pensavo di essere in fuorigioco. In ogni caso, un errore non averla gestita con la giusta determinazione.

27′ Corner per la Samp, che ribatte colpo su colpo. Ancora inoperoso il portiere Stankovic.

23′ Stojanovic tira dalla lunga distanza. Buona conclusione ma distanza proibitiva. Semper legge bene e blocca la palla.

16′ Cutrone scatta sul lato sinistro dell’area e prova a calciare da posizione defilata. Ghilardi fa buona guardia e devia in angolo.

15′ Pedrola – e chi altrimenti? – entra in area puntando l’uomo e calcia rasoterra. Conclusione respinta da Semper.

13′ Esposito crossa per Ghilardi, rimasto in mezzo all’area. Spizzata che prolunga la traiettoria ma sul fondo.

11′ Prima palla per Pedrola. Lo spagnolo tenta il tiro e guadagna un calcio d’angolo. Battuta all’indietro dove, al limite dell’area, riceve Stojanovic. Cross sul secondo palo troppo alto. Si chiude con un nulla di fatto.

6′ Como in attacco, Verdi calcia una punizione dalla trequarti passando orizzontalmente per Kone. La conclusione di quest’ultimo viene ribattuta dalla difesa. Fase di gara, come si suol dire, con le squadre bloccate.

Neanche un minuto e subito il primo ammonito della gara. Fallo in scivolata a metà campo di Borini su Iovine. Nettamente in ritardo l’attaccante blucerchiato, che rispetto alla partita contro la Cremonese parte largo e non più centrale. Casella di prima punta del tridente occupata da Esposito. Sulla destra, l’irrinunciabile Pedrola.

1′ Si parte! Sampdoria in maglia bianco-cerchiata. Divisa azzurra con inserti bianchi per i padroni di casa. La Sampdoria incaricata del calcio di inizio.

Primo tempo

Formazioni ufficiali

Como (3-4-2-1): Semper; Curto, Odenthal, Barba; Iovine, Bellemo, Kone, Ioannou; Verdi, Da Cunha; Cutrone. A disposizione: Vigorito, Sala, Solini, Chajia, Baselli, Gabrielloni, Blanco, Kerrigan, Arrigoni, Scaglia, Abildgaard, Cassandro Allenatore: Longo.

Sampdoria (4-3-3): Stankovic; Stojanovic, Ghilardi, Murru, Barreca; Girelli, Yepes, Verre; Pedrola, Esposito, Borini. A disposizione: A disposizione: Tantalocchi, Ravaglia, Vieira, Askildsen, Ricci, De Luca, Kasami, Malagrida, La Gumina, Giordano, Gonzaléz, Delle Monache. Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno. Assistenti: Mondin di Treviso e Bitonti di Bologna. Quarto ufficiale: Peletti di Crema. VAR: Valeri di Roma. AVAR: Gariglio di Pinerolo

Quarta trasferta in campionato per la Sampdoria. I cinque punti conquistati sul campo, ridotti a tre per la penalizzazione, sono stati tutti conquistati lontano dalle mura amiche. Dopo la vittoria all’esordio contro la Ternana, sono arrivati due pareggi su due campi difficili come quelli della Cremonese e del Parma. La sola vittoria in sei gare fa sì che la classifica sia deficitaria ed è quindi imperativo fare risultato contro la squadra di mister Longo, che ha conquistato dieci punti in cinque partite.