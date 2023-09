Serie A1, ecco le avversarie del Park Tennis Club

Genova. La Federazione Italiana Tennis e Padel ha reso noti i gironi e il calendario della prossima Serie A di tennis che scatterà domenica 18 ottobre. Il Park Tennis Club è stato inserito nel girone 1 insieme a Tc Crema, Tc Italia e Match Ball Siracusa.

Esordio in casa per i gialloblù contro il Tc Crema, poi trasferta a Siracusa e di nuvo in casa contro Tc Italia. Inizio del girone di ritorno sui campi in sintetico del Tc Crema, poi l’ultima in casa con Match Ball Siracusa e trasferta finale contro Tc Italia.

Gianluca Naso, neo capitano e giocatore del Park Tennis Genova, commenta così la nuova sfida: “È un girone molto equilibrato. Le nostre avversarie negli ultimi anni hanno superato il girone o, come nel caso di Tc Italia, vinto il titolo. Sono circoli che hanno una disponibilità economica che può permettere loro di giocare degli incontri con giocatori molto competitivi”.

Il Park Tennis Genova sarà l’unico circolo ligure nel massimo campionato maschile e cercherà di portare in alto il nome di Genova, come per tradizione in questi ultimi anni. “Il nostro intento – prosegue Naso – è quello di spingere forte nelle prime tre giornate per cercare di arrivare a punteggio pieno al termine del girone di andata. Ovviamente non è semplicissimo ma è nelle nostre corde. Ci focalizzeremo molto nelle prime tre giornate per poi valutare la situazione al giro di boa. Giocheremo a Siracusa a metà ottobre con una temperatura decisamente estiva. A Crema dovremo adattarci al sintetico. Tc Italia è un avversario solido e quotato. Insomma sarà una bella sfida!”.

In attesa dell’esordio in A1, il Park Tennis Genova si gode intanto i risultati di alcuni suoi gioielli. Elia Ruffino (classe 2009) e Viola Severi (classe 2011) hanno brillato ai campionati italiani. “Siamo molto orgogliosi di questi nostri allievi. Elia ha raggiunto i quarti di finale entrando tra i primi otto giocatori d’Italia, risultato che non aveva mai raggiunto prima. Viola, che fa parte già dalla nazionale under 12, ha raggiunto la semifinale e confermandosi tra le prime quattro in Italia”.

Calendario Serie A1 Maschile – Girone 1

Domenica 18 Ottobre 2023

Park Tennis Club – Tc Crema

Tc Italia – Match Ball Siracusa

Domenica 15 Ottobre 2023

Match Ball Siracusa – Park Tennis Club

Tc Crema – Tc Italia

Domenica 22 Ottobre 2023

Park Tennis Club – Tc Italia

Tc Crema – Match Ball Siracusa

Domenica 29 Ottobre 2023

Tc Crema – Park Tennis Club

Match Ball Siracusa – Tc Italia

Domenica 12 Novembre 2023

Park Tennis Club – Match Ball Siracusa

Tc Italia – Tc Crema

Domenica 19 Novembre 2023

Tc Italia – Park Tennis Club

Match Ball Siracusa – Tc Crema