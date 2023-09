Serena Bertolucci parte per Venezia, sarà direttrice del Museo del Novecento di Mestre

Genova. Serenissima, di nome e di fatto. Scontato il gioco di parole ora che Serena Bertolucci, al centro delle polemiche per la decisione di Palazzo Ducale di non rinnovarla come direttrice, è stata nominata direttrice del Museo del Novecento-M9 di Mestre, a Venezia. Succederà dal primo gennaio a Luca Molinari, il cui mandato triennale è scaduto.

“Un’opportunità grandissima nel cuore di un’operazione che mi interessa molto, la rigenerazione urbana e la cultura come creatrice di comunità, tra le diverse offerte che mi sono arrivate, e sono molto grata a chi mi ha dato l’opportunità di scegliere, ho scelto proprio questa perché era la cosa che mi piaceva di più”, dice Bertolucci che nei giorni scorsi aveva criticato il bando lanciato dal Ducale per trovare il nuovo direttore. Bando che ha ricevuto un centinaio di candidature ma non la sua.

“Da Genova mi porterò dietro qualcosa? Assolutamente sì, mi porto quello che è stato un mio pensiero di fondo, che la memoria è possibilità di crescita e di innovazione”, continua.

Per quanto riguarda i progetti finanziati dal Pnrr per Palazzo Ducale di cui è responsabile? “Bisognerà prima vedere chi sarà il nuovo direttore di Palazzo Ducale – replica Bertolucci – se la Fondazione ha bisogno, sono a disposizione. Credo che il nuovo direttore possa farsene carico, ma non voglio lasciare sicuramente la fondazione in difficoltà”.

Bertolucci a Venezia ha già trovato casa ma la manager culturale manterrà il proprio buen retiro di Camogli.