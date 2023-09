Seconda amichevole per la Pallacanestro Sestri: sconfitta ma grande equilibrio contro lo Spezia Basket Club

Genova. Secondo scrimmage stagionale per la Pallacanestro Sestri in vista dell’inizio del campionato di Serie B Interregionale. I Seagulls di coach Guida hanno affrontato ieri sera (domenica 17 settembre) lo Spezia Basket Club al PalaSprint di La Spezia. Una gara molto equilibrata, terminata sul risultato di 72-68 per i padroni di casa.

Una compagine, quella bianconera, tornata in Serie B dopo la promozione ottenuta dalla Serie C Gold al termine dello scorso campionato dopo 41 anni di attesa. Sestri e Spezia saranno le due squadre che rappresenteranno la Liguria in questa categoria, inserite entrambe nel girone toscano.

Questo il commento di Francesco Guida, coach dei Seagulls: “Peccato per il risultato, maturato negli ultimi minuti dopo una gara equilibrata, che abbiamo anche condotto per diversi minuti. Dal punto di vista tecnico alcune cose positive, altre da rivedere, come è normale che sia. La ragione di queste partite è di smascherare i propri pregi e difetti per lavorarci su. Per questo mi ritengo soddisfatto, abbiamo informazioni maggiori su chi siamo e su chi possiamo diventare”.