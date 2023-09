Scolmatore del Bisagno, l’allarme della Fillea Cgil: “Condizioni di lavoro inaccettabili”

Genova. La Fillea Cgil lancia l’allarme sul cantiere dello Scolmatore del Bisagno. La Fillea è venuta a conoscenza della grave situazione in cui versano alcune delle maestranze operanti nella grande opera, soprattutto nell’area dei subappalti: turni di 12 ore sette giorni su sette senza turnazione con possibili gravi ripercussioni sulla sicurezza del lavoro, scarsa formazione professionale, contratti precari.

“Ci sono arrivate alcune segnalazioni molto pesanti che stiamo approfondendo su condizioni di lavoro inaccettabili – ha dichiarato Federico Pezzoli Segretario Generale Fillea Cgil Genova e Liguria – il cantiere dello Scolmatore è una opera complessa ma fondamentale per Genova e proprio per la sua importanza chiediamo trasparenza e alle istituzioni massima attenzione”.

La Fillea Cgil chiede al Consorzio Research, a Costruire Per Genova e al Commissario Straordinario Giovanni Toti di verificare e agire immediatamente “affinchè il cantiere proceda le lavorazioni nella massima sicurezza e rispetto delle regole e alla Prefettura di Genova, vista la complessità dell’opera, chiede la definizione di un Protocollo di legalità come è stato per le altre grandi opere che si stanno sviluppando sul nostro territorio, e che contempli il tema della sicurezza sul lavoro in modo da sostenere le lavorazioni e con esse le maestranze coinvolgendo tutti i soggetti preposti ai controlli.

Chiediamo altresì che il Commissario Straordinario convochi urgentemente tutte le parti per risolvere un problema che sta assumendo connotati estremamente preoccupanti”.