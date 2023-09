Scarpino, Pd: “Impianto bloccato, la Regione ha fallito”. Lista Toti: “Prima di noi il nulla di fatto”

Genova. “La giunta Toti continua ad annunciare ma senza pianificare. L’impianto di Scarpino che doveva essere terminato nella primavera del 2022, ad oggi è sempre bloccato“. Lo denuncia il consigliere regionale del Partito Democratico Armando Sanna che ha presentato un’interrogazione chiedendo il cronoprogramma dell’opera.

“Esiste una forte controversia fra le aziende che devono realizzare l’impianto stesso e chi l’ha commissionato, e non esistono certezze sulla ripresa dei lavori. Da quanto emerso nelle commissioni, dove erano presenti i sindacati e i vertici di Amiu, l’avvio dell’opera non sembra per nulla imminente”, ricorda Sanna.

“La programmazione regionale che, stando a quanto dichiarato, avrebbe dovuto prevedere la realizzazione di un Tmb da 110 mila tonnellate nella città metropolitana di Genova, nonché un biodigestore da 60 mila tonnellate, con un cronoprogramma preciso, è fallita. Una situazione insostenibile, per la quale daremo battaglia. Sul tema dello smaltimento dei rifiuti i cittadini devono avere risposte certe in tempi certi. Non possiamo permetterci di far pagare l’inefficienza della pianificazione di regione Liguria a cittadini, lavoratori e imprese genovesi. Occorrono chiarezza e risposte adeguate in tempi rapidi ad un tema non più prorogabile”.

“C’era una volta il ciclo rifiuti. Quello che per decenni non è stato considerato dalle amministrazioni di centrosinistra e che ha visto invece l’impegno concreto nel tempo delle giunte Toti fin dal suo insediamento. Basti ricordare la costituzione di un’agenzia regionale ad hoc che andrà a gestire la chiusura del ciclo dei rifiuti, prima d’ora mai neppure preso in considerazione. A questo punto, però, a fronte di un passato ormai fortunatamente chiuso, che non palesa altro che un nulla di fatto, invece di fare polemiche bisognerebbe continuare a lavorare, magari insieme, sempre il contributo che la sinistra intende dare sia qualcosa di diverso rispetto a quanto fatto finora ad esempio per l’impianto di Saliceti”, replica in un comunicato la Lista Toti.

“Per questo – si legge ancora – ci aspettiamo che i consiglieri di opposizione siano al nostro fianco quando dovremmo chiudere la partita del termovalorizzatore, punto certamente fondamentale del tema generale. Temiamo invece che questo lieto fine non riescano proprio a scriverlo, troppo impegnati a denigrare chi ce la mette tutta e si impegna per il territorio anche a rischio di subire critiche, come questa del Pd. C’è sempre chi pensa sia meglio criticare piuttosto che agire. A noi la politica piace farla, piace difendere i nostri progetti anche in momenti meno facili. Capiamo che si parli di rifiuti, ma non saremo mai quelli che vogliono sempre buttare via tutto”.