Scappa a Genova dopo un tentato omicidio a Firenze: in manette 36enne

Genova. Ricerche e arresto-lampo per tentato omicidio da parte della squadra mobile di Firenze a carico di un marocchino di 36 anni che ieri mattina ha accoltellato alla gola, in strada, un 28enne algerino al culmine di una lite tra gli occupanti abusivi di uno stabile in zona Poggetto.

La polizia lo ha trovato a Genova la notte scorsa. Per il 36enne è scattato un fermo di indiziato di delitto. La misura è scattata a seguito dell’attività delle Volanti fiorentine che ieri mattina sono intervenute in via Bardelli per un uomo ferito in strada, colpito da coltellate, una diretta alla gola. Il ferito è stato portato d’urgenza all’ospedale di Careggi, ma nel frattempo la squadra mobile ha incrociato numerosi dati fino a stabilire che l’accoltellatore era scappato a Genova.

La polizia lo ha rintracciato e arrestato in carcere dove è a disposizione dell’autorità giudiziaria.