Sant’Eusebio in festa: torna il Palio delle Contrade. Tutti gli appuntamenti

Genova. Sant’Eusebio in festa questo fine settimana, con il tradizionale Palio delle Contrade che si svolgerà da venerdì 8 a domenica 10 settembre 2023 in tutte le strade del quartiere della Val Bisagno. L’evento è organizzato dalla Parrocchia di Sant’Eusebio con il patrocinio del Municipio IV Media Val Bisagno

Fitto il programma di eventi: Venerdì 8 settembre: ore 19.30, Polisportiva Sant’Eusebio, asado per tutti. Alle 21, sfilata di presentazione delle contrade e giochi in campo. Sabato 9 settembre: dalle ore 14 apertura degli stand delle associazioni di zona; ore 14.30, in piazza Sant’Eusebio, gara tra le contrade Sant’Eusebio in… Piazza. Dalle 19.30, al Circolo Arci, Stoccafisso che passione (possibilità menù bambini; gradita la prenotazione ai numeri 010 8361587; 347 1219285). Ore 21.30, piazza Sant’Eusebio, intrattenimento in piazza: must e tradizione con con i Blues Puzzles; sfilata di abiti riciclati; danze popolari con Art Ebi.

Si chiude domenica 10 settembre: ore 8.30 donazione del sangue con Fidas; ore 12.30, pranzo alla Casa di Fraternità (gradita la prenotazione al numero: 339 5682423) con cuscus e zuppetta di pesce. Alle 14.30, in piazza Sant’Eusebio, sfide itineranti tra le Contrade. Ore 19.30 circa, premiazione.