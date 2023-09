Santa Cross Triathlon, Filippo Barazzuol irraggiungibile: stravince la seconda edizione

Santa Margherita Ligure. Un successo per certi versi clamoroso quello riscosso dal Santa Cross Triathlon a Santa Margherita Ligure confermando come la scelta degli organizzatori della Sporteventi SSDRL di allargare la cerchia delle specialità per la gara, nata inizialmente come duathlon, sia stata indovinata. Tantissimi appassionati presenti e soprattutto tanta gente ad assistere alla gara, per vivere una domenica diversa sin dal mattino.

La gara si è trasformata ben presto in un monologo di Filippo Barazzuol (Granbike Vc) che ha sfruttato la meglio la seconda frazione, quella di Mtb per scavare un solco incolmabile fra sé e gli avversari. Alla fine Barazzuol ha chiuso in 1h41’24” con ben 9’13” su Claudio Luccardini, terzo Gian Paolo Moglia (3T Valtaro) a 9’43”. Questi i vincitori di categoria: Filippo Melossi (Cus Pro Patria Milano-15-24M), Nicolò Testini ((30-34M), Francesco Cucchi (Galileo/35-44M) e Alessandro Margara (45-54M).

Le ragazze hanno gareggiato nella ripristinata formula del Sea2Sky, con il nuoto e la corsa insieme. La migliore è stata Simona leone (Road Runners Club Milano) che in 1h12’55” ha staccato di 22’55” Margherita Melossi (Cus Pro Patria Milano) e di 25’17” Silvia Bollea (Gs Aragno). Nella gara maschile primo Lorenzo Pagano in 1h09’21” davanti a Andrea Valentini a 32’54” e a Fabio Valentini a 33’43”.

Tornando al triathlon, è stata riproposta la formula della staffetta con tre concorrenti a dividersi le frazioni. Primi i ragazzi del Rea Palus Race, con Davide Rebollini, Sergio Fugazzi e Stefano privino che in 1h41’05” hanno prevalso per 17’45” sui Red&Blue Devils (Leonardo Riccardi, Riccardo Tagliavacchie e Orlando Lombardo) e per 19’23” sui Navy Seals (Davide Bongiorni, Riccardo Boatta e Giovanni Rissetto) con questo ultimo che ha anche contribuito nel nuoto alla prima posizione del Dakota Team nella staffetta mista, con Francesco Marchese e Emanuela Vallerio, in 2h03’37”.

Dopo la buona riuscita della manifestazione, per lab Sporteventi SSDRL è già tempo di tornare al lavoro, per predisporre al meglio il Trail di Rapallo del 22 ottobre prossimo.