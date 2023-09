Sanità privata, sindacati in sciopero sotto Confindustria per il rinnovo del contratto Aiop

Genova. Questa mattina sotto la sede di Confindustria Genova in via San Vincenzo si è svolto il presidio organizzato da Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl a sostegno dello sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori che operano nelle rsa che applicano il Ccnl Aiop.

Lo sciopero ha per obiettivo la firma di un nuovo contratto di lavoro che superi l’attuale siglato con sindacati di comodo.

“Chiediamo di arrivare alla sottoscrizione di un contratto unico Aris Aiop Rsa che contrasti in modo netto il dumping in questo settore a tutela del legittimo diritto delle lavoratrici e dei lavoratori a vedersi pienamente riconosciuta la propria professionalità attraverso un contratto che riconosca dignità, diritti e salario – commentano Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl – Ricordiamo che l’associazione Aiop, che ha dichiarato di non aver nessun vincolo alla sottoscrizione di un contratto con i sindacati confederali Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fp, aderisce a Confindustria” concludono.

Le organizzazioni sindacali dopo il presidio sono state ricevute dall’assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola, il quale ha manifestato piena condivisione nel favorire, anche in riferimento agli accordi sottoscritti dalle parti, la piena applicazione dei Ccnl siglati dai sindacati più rappresentativi.

L’assessore ha inoltre garantito pieno impegno nel porre in atto misure adeguate di prevenzione e controllo in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari.