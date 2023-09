Sanità, l’alleanza RossoVerde rilancia la campagna “Salviamo la sanità pubblica”

Genova. “Nel 2022 la sanità Ligure ha speso 53 milioni di euro per la bolletta elettrica, 34 milioni in più dell’anno precedente. In un periodo come questo in cui la mancanza di fondi, la carenza di personale medico ed infermieristico, l’allungamento fuori controllo delle liste di attesa rendono ogni euro prezioso, questo dato é veramente impressionante”.

A scriverlo in una nota Simona Cosso Coordinatrice provinciale Sinistra Italiana Genova e Marco Brescia Europa verde – Verdi Savona.

“Sebbene il raddoppio dei costi sia dovuto all’impennata dei prezzi dell’energia, di cui tutti siamo stati vittime, questi soldi potevano essere in gran parte risparmiati. Quanti medici, infermieri o esami si potevano pagare con i milioni di euro che abbiamo bruciato nelle bollette degli ospedali? Da anni molti imprenditori hanno investito nel fotovoltaico perché con il crollo dei costi di installazione, l’aumento delle tariffe energetiche e i cospicui incentivi statali i pannelli si ripagano in pochissimi anni ma producono per decenni”.

“Il presidente Toti – progue la nota – che ha avuto a lungo il ruolo di assessore alla sanità ad interim e Gratarola, quello attuale, hanno invece continuato a comprare l’elettricità a caro prezzo non avendo mai dotato gli edifici regionali di impianti fotovoltaici nonostante i generosi fondi europei. Questo continua ad accadere mentre prosegue la strisciante tendenza alla privatizzazione della sanità con la scusa di una cronica mancanza di fondi che però spesso sono solo gestiti pessimamente, come si è visto. Usando il grimaldello delle estenuanti liste di attesa si obbligano i cittadini a rivolgersi al molto più lucroso privato che, come è già spesso accaduto, può facilmente degenerare nell’opacità e nel clientelarismo”.

“Per questo motivo – concludono – è nata la raccolta di firme nell’ambito della campagna “Salviamo la sanità pubblica” dell’alleanza Europa Verde e Sinistra Italiana che ha già raccolto migliaia firme in tutta la Liguria e che mira ad sensibilizzare i cittadini sul ruolo della sanità pubblica come presidio di democrazia ed elemento fondamentale di equità sociale”.