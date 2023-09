Sampierdarena, uno scippo e un furto in meno di tre ore: 16enne in manette

Genova. Prima ha scippato un 83enne del borsello in via Spataro a Sampierdarena. Poi, meno di tre ore dopo, ha derubato una donna del cellulare in via Avio nello stesso quartiere. Protagonista un 16enne di nazionalità tunisina che ora è stato arrestato grazie alle indagini dei poliziotti del commissariato di Cornigliano.

I fatti risalgono all’8 di agosto. Il 16enne intorno alle 16 aveva strappato il borsello a un uomo di 83 anni che percorreva via Spataro. L’anziano aveva anche tentato di inseguire il ladro, ma dopo qualche decina di metri è stramazzato in terra. Ai poliziotti del commissariato di Cornigliano ha descritto il ladro e gli agenti dopo aver visionato immediatamente le telecamere della zona hanno visto la direzione che stava prendendo il 16enne che tre ore dopo, in via Avio, sempre a Sampierdarena, ha derubato una donna di 45 anni del cellulare.

A quel punto il 16enne, riconosciuto anche dalla 45enne appena derubata è stato fermato e perquisito: aveva addosso i proventi dei due reati. Ai poliziotti che lo hanno portato in Commissariato ha detto di essere in Italia da pochi giorni e ha manifestato la sua volontà di tornare in Francia. Ora il 16enne è stato sottoposto a fermo per il pericolo di fuga, denunciato un complice, anche lui minorenne, che ha partecipato al furto.