Sampierdarena, al Civ il ‘Roladone’ una giornata dedicata allo sport

Genova. Il Centro Integrato di Via Rolandone, in collaborazione con SportAndGo e Crocera Stadium, e con il patrocinio del Municipio II Centro Ovest del Comune di Genova e della Regione Liguria, è lieto di annunciare il lancio della prima edizione di “Roland Sport”.

Questo evento sportivo, dedicato ai giovani, si terrà il 23 settembre, offrendo un’occasione unica per scoprire e sperimentare diverse discipline sportive.

“Roland Sport” rappresenta un’opportunità straordinaria per i giovani genovesi di provare gratuitamente una vasta gamma di sport, promuovendo uno stile di vita sano e attivo sin dalla loro giovane età.

Durante l’evento, i giovani avranno l’opportunità di cimentarsi in diverse attività fisiche, tra cui hockey su prato, karate, pattinaggio, Zumba, calcio, pallavolo e ping pong. Saranno inoltre presenti giochi come subbuteo, calciobalilla, elastico, salto con la corda e palloncini. Spettacoli di danza classica, moderna, hip hop, reggaeton, bellydance fusion, danza orientale, danze caraibiche, balli di coppia, ju jitsu, zumba e latin fit offriranno intrattenimento per tutta la durata dell’evento. Inoltre, l’Albero Magico, con sede a Genova Sampierdarena, sita Vico Scanzi, organizzerà laboratori a tema “sport”.

Al termine della giornata, verrà offerta una merenda a tutti i bambini, oltre a premiare i piccini/grandi che si sono distinti per il loro impegno sportivo durante l’anno 2022/2023.