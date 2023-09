Sampdoria, via libera dall’Agenzia delle Entrate: il debito col fisco si riduce da 50 a 17 milioni

Genova. La Sampdoria e l’Agenzia delle Entrate hanno raggiunto un accordo per tagliare del 65% il debito societario nei confronti del fisco, passando quindi da 50 milioni a circa 17 milioni. Un passaggio fondamentale nel percorso di salvataggio e risanamento del club passato nelle mani di Radrizzani e Manfredi.

Si tratta di debiti fiscali pari a circa 50 milioni di euro dovuti al mancato pagamento di imposte e tasse da parte della precedente gestione. L’istituto utilizzato è quella della cosiddetta “transazione fiscale” disciplinata dal Codice della crisi e dell’insolvenza: grazie a questo strumento la società ha concordato con l’Agenzia delle Entrate una falcidia degli importi dovuti, prevedendo il pagamento del residuo con una dilazione di dieci anni.

La proposta di transazione fiscale è stata elaborata e curata dal team di fiscalità della crisi d’impresa di PwC Tls guidato da Giulio Andreani. L’approvazione dell’Agenzia delle Entrate è giunta in tempi brevissimi dopo complesse trattative e articolate verifiche compiute della direzione provinciale di Genova, che fa capo a Michele Mollero, e della direzione regionale della Liguria, diretta da Luisa Giordano.

Si tratta di un atto formale che di fatto sancisce il percorso intrapreso nei primi tre mesi dalla nuova proprietà per sanare la voragine debitoria lasciata dalla precedente gestione. Attraverso questo accordo la Sampdoria può dare attuazione al proprio risanamento aziendale, proseguendo la propria attività. L’Agenzia delle Entrate può recuperare somme notevolmente superiori a quelle che, in caso di fallimento della società o in presenza di qualsiasi altra soluzione, avrebbe potuto percepire.

I creditori della Sampdoria riceveranno un pagamento che, pur non essendo integrale, consente loro, in diversi casi, di evitare difficoltà dovute al mancato incasso dei loro crediti. Inoltre i dipendenti della società conservano i loro posti di lavoro e l’erario evita il sostenimento di tutti quegli oneri sociali (dovuti alla cassa integrazione, alla mobilità, alla mancata futura percezione di imposte sui redditi dei dipendenti e dei fornitori, ecc.) che inevitabilmente avrebbe dovuto sostenere in caso di insuccesso della ristrutturazione dei debiti.