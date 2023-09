Sampdoria, ultime ore di mercato ma il ‘piatto piange’: ecco i possibili ultimi colpi

Genova. Non più pochi giorni, ma solo alcune ore al fatidico gong di fine calcio mercato e in casa Sampdoria, il piatto continua a piangere… Pirlo, non più tardi del pre partita col Venezia, ha dichiarato che manca solo il centravanti, ma vista la squadra all’opera, ci permettiamo di dissentire dal suo pensiero ‘aziendalista’, pur convenendo sul fatto che la lacuna più grave, è indubbiamente quella di un giocatore che finalizzi il gioco degli altri, perché è evidente che con una punta vera, come terminale offensivo, il primo tempo con i lagunari, non sarebbe di certo terminato 0-0.

Insufficiente De Paoli, ma addirittura peggio La Gumina, prima della chiusura del mercato, va presa una punta vera e per ora si sono sentite solo voci… fra le quali il passaggio in via di definizione di Francesco Forte (era fra gli obiettivi) dall’Ascoli al Bari.

L’ultima indiscrezione, rimbalzata sui media, è una assoluta novità e cita Anthony Modeste, attaccante francese, svincolato dal Borussia Dortmund, dopo aver militato nel Nizza, Bordeaux, Bastia, Hoffenheim e soprattutto Colonia… una punta con un passato da tanti goal, ma che ha superato il 35 anni… Logica dice che agli svincolati, si penserà caso mai successivamente e come ultimo rimedio…

Stesso discorso dovrebbe essere per Rigoberto Rivas, che ieri ha salutato i tifosi della Reggina… ma il Doria non è l’unico in fila…

Più centrato, forse, l’altro nome uscito ieri e cioè quello dell’argentino (9 presenze con la albieleste) Lucas Alario dell’Eintracht Francoforte (31 anni, con origini italiane), cresciuto nelle giovanili del Colon e poi passato al River Plate, prima dell’esperienza con i tedeschi del Bayer Leverkusen e infine con l’Eintracht, dove peraltro non ha fatto bene quanto col Bayer.

Addirittura irrealistica, riteniamo, la voce di un interessamento per il 37enne uruguaiano Christian Ricardo Stuani Curbelo (origini italiane), attaccante e capitano del Girona.

Restano Gennaro Borrelli del Frosinone (ma c’è la forte concorrenza del Brescia) e il pisano Ettore Gliozzi, i cui problemi fisici allarmano non poco…

Come dicevamo in apertura articolo, tuttavia non manca solo una punta… inutile sottolineare che i tifosi si aspettano anche un colpo in difesa (un centrale esperto) e uno a centrocampo (Roberto Soriano?).

Per il resto le notizie continuano a riguardare solo ragazzi per l’Academy… Dalla Juventus è arrivato in prestito il terzino destro Alessandro Ventre (2006) e dall’Atalanta è in arrivo (sempre in prestito) il difensore centrale spagnolo del 2005 Hugo Buyla Sam, mentre dallo Spezia ecco il 2007 Samuele Burattini (centrocampista), mentre farà il percorso inverso il Primavera Leonardo Bordin (2005).

E’ come la bella di Torriglia, l’altro ex Primavera Marco Bontempi, che dopo tante voci su altre squadre, ora sembra destinato all’Alessandria.

Trattenuto quasi due mesi con la prima squadra, finalmente sta per essere dato il via libera a Mattia Vitale, per il ritorno a Catania (la sua grinta avrebbe forse fatto comodo per difendere negli ultimi minuti il vantaggio sul Venezia), come del resto non sono lontani dal vero quei tifosi che affermano che per lo stesso scopo sarebbe stato utile anche Daniele Montevago (in via di definizione il suo prestito al Gubbio)