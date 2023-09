Sampdoria sull’ex Palermo Kasami, il centrocampista in prova a Bogliasco

Genova. Nonostante Okaka abbia avuto parole al miele per la Sampdoria in un’intervista a calciomercato.com, i blucerchiati sembrano al momento pensare a un centrocampista.

L’ex Palermo Pajtim Kasami, macedone naturalizzato svizzero, è già a Bogliasco in prova e si sta allenando in attesa di capire se il club confermerà il tesseramento.

Kasami, classe 1992, mancino naturale che non disdegna il destro, ha vestito le maglia di Basilea, Sion, Olympiakos e Fulham. Coi rosanero ha giocato 14 partite nel lontano 2010-2011. Il centrocampista ha il vizio del gol: col Basilea ne ha segnati ben 16 tra 2020 e 2022, 25 nel Sion in tre anni.

Può giocare sia come trequartista sia come centrocampista in mediana.