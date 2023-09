Sampdoria: Radrizzani e Manfredi presentano la loro filosofia a giocatori e staff, si torna allo “stile Samp”

Genova. In attesa dell’omologa del tribunale che dia finalmente il via libera al piano di ristrutturazione e alla nuova gestione della Sampdoria (con tutta probabilità tra fine settembre e metà ottobre), Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi hanno convocato ai Magazini del Cotone del Porto Antico prima squadra (maschile e femminile), la Primavera, ma anche tutto lo staff tecnico, i dipendenti e i collaboratori per raccontare il progetto “New Samp”. Presente anche il nuovo consigliere di amministrazione Raffaele Fiorella.

Un momento importante che ha chiarito quale cammino intendono percorrere i due proprietari: “Valori, progetti e idee per una Samp che sia vincente, simpatica e rispettata” si sente nel video promozionale pubblicato sul canale youtube della Società.

Nelle slide che scorrono sullo schermo cinque macro obiettivi: eleganza (stile sampdoria), famiglia (unione, amicizia, rispetto, fedeltà), allegria (divertimento, simpatia), onestà (educazione, chiarezza, trasparenza), ambizione (determinazione, lavoro, orientamento al risultato).

Nel frattempo la boutade di Massimo Cellino sul possibile pignoramento delle quote blucerchiate per un prestito non saldato lo scorso agosto su un vecchio prestito per lo stadio del Leeds non dovrebbe realizzarsi.

Alla Gazzetta dello Sport Cellino aveva dichiarato: “Radrizzani ha comprato la Samp mettendo a garanzia lo stadio del Leeds, che però aveva preso grazie a un mio prestito di 9,6 milioni di sterline, che mi deve restituire in rate annuali. Un finanziamento che scade nel 2026 per oltre un milione di euro all’anno da versare alla mia società che detiene le quote del Brescia. Anche in passato non c’è stata puntualità, ora la rata del 2023 è scaduta il 31 agosto. Mi sono fatto sentire e non ricevo risposte. Quel denaro serve al mio Brescia. Come può Radrizzani comprare un club prestigioso come la Samp da risanare se non riesce neanche a pagare i suoi vecchi debiti relativi al Leeds? Una cosa imbarazzante”.

Il motivo per cui la Sampdoria è al di fuori della querelle è semplice: Radrizzani non ha quote riconducibili al club, essendo detenute da Gestio Capital (di Matteo Manfredi) attraverso la Blucerchiati srl.