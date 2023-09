Sampdoria, Pirlo punta la Cremonese: “Ci proviamo quest’anno, ma l’obiettivo è Serie A entro due stagioni”

“Mettiamoci il passato alle spalle e ripartiamo dai 60/70 minuti iniziali contro il Venezia. Ci sono state tante cose fatte bene. I ragazzi hanno capito gli errori e sono fiduciosi. Affrontiamo una squadra forte, con qualità ed esperienza in Serie A”. Inizia guardando al bicchiere mezzo pieno la conferenza stampa di mister Andrea Pirlo in vista della trasferta della sua Sampdoria contro la Cremonese. Calcio di inizio domani alle ore 18:30

Di fronte, una formazione retrocessa guidata da un mister esperto come Ballardini: “Andiamo la per provare a fare la nostra partita. Ballardini è un allenatore molto esperto che ha preso la squadra lo scorso anno con l’obiettivo di salvarsi in Serie A e ora punta a tornare nella massima serie. Hanno giocatori offensivi molto bravi e hanno tanta scelta. Dovremo stare attenti, hanno preso anche Coda. Ma noi dobbiamo pensare a cosa vogliamo fare e a cosa vogliamo essere. L’obiettivo della società era salvare la squadra. Ora abbiamo iniziato con ragazzi giovani, proveremo subito ad andare in Serie A anche se il club si dà un tempo di due anni. Abbiamo una squadra giovane che ha bisogno di migliorarsi”.

Dal mercato, in attesa di capire l’impatto di Esposito e di Borini, non sembra essere arrivato il bomber che tanti si aspettavano. Ma Pirlo si dice soddisfatto anche commentando la convocazione in Under 21 di due baby blucerchiati: “Abbiamo massima fiducia nei giocatori che abbiamo. Siamo contenti per Ghirardi e Pirola, deve essere solo un punto di partenza. Sono ragazzi seri e con voglia di arrivare. Avremo Esposito mentre De Luca non ce la fa. Depaoli sarà con noi. Fondamentale chiudere bene per lavorare con serenità. Siamo una squadra giovane con concetti ben precisi. I ragazzi sanno ciò che devono fare”.