Sampdoria, Pirlo: “Importante fare contenti i tifosi, Parma squadra più forte del campionato”

Mister Andrea Pirlo elogia la prova della Sampdoria dopo il pareggio 1 a 1 contro il Parma primo della classe.

“Avevamo bisogno di una prestazione così: una gara di squadra e di sacrificio. Lo abbiamo fatto contro quella che penso sia la squadra più forte del campionato. Non ci siamo adagiati solo nel difendere, abbiamo provato anche ad attaccare. Abbiamo sbagliato qualche scelta finale. Abbiamo cercato di andare a vincere la partita. Volevamo tutti questa prestazione“.

Non è passata inosservata la presenza massiccia di tifosi blucerchiati a Parma: “Era importante dare una soddisfazione ai tanti tifosi che sono venuti a sostenerci – prosegue nell’intervista realizzata ai microfoni del club-. Abbiamo speso tanto a livello fisico ma soprattutto a livello mentale. Ora ci aspetta un’altra gara di questo livello”.

Mercoledì sera alle 20,30 sarà sfida in casa del Como: “Sarà una sfida di alto livello contro una squadra che come tutti vuole andare in Serie A e che ha speso tanto”.