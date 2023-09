Sampdoria, Pirlo: “Avevamo la partita in mano ma ci è mancata forza di reagire”

“Un primo tempo normale, senza grandi occasioni né da una parte né dall’altra. Comandavamo la partita”. Andrea Pirlo esordisce sottolineando il buon approccio alla gara poi persa 1 a 0 sul campo del Como. Poi però cambia tono criticando apertamente la squadra.

“Non abbiamo avuto la forza mentale per reagire al loro goal, siamo stati puniti alla prima occasione utile – prosegue -. Dobbiamo capire che bisgona lottare su ogni pallone”.

Tra gli assenti Kasami per infortunio. Pirlo ha poi lanciato un appello ai suoi sempre tramite i mifrofoni del club: “Abbiamo bisogno di vincere, bisogna tornare a fare punti”. In effetti, oltre a una media punti da zona retrocessione la vittoria manca oramai da un mese. Dopo il successo all’esordio sul campo della Ternana, solo due punti in sei match.