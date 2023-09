Sampdoria, Pedrola incanta e rassicura: “Filosofia di gioco che mi piace, reazione da grande squadra”

Tra le tante incognite di una Sampdoria giovanissima e rinnovata, una è venuta meno. Estanis Pedrola ha dato risposte rassicuranti facendo vedere sul campo gli insegnamenti della scuola Barcellona. In attesa di capire chi sarà la prima punta – La Gumina non convince, si prova l’esperimento Borini – perlomeno lo spagnolo classe 2003 sembra dare certezze. Due goal ma non solo: dribbling secchi di quelli che creano spazi accelerando una manovra talvolta macchinosa e aprendo varchi. In attesa del centravanti e dell’esplosione di Delle Monache, Pedrola è il cardine da cui ripartire dopo la sosta.

“Ne venivamo da due sconfitte e nel primo tempo contro la Cremonese non siamo stati all’altezza della situazione – commenta ai microfoni del club -, ma nel secondo tempo abbiamo reagito da grande squadra. Sono molto contento per il goal ma sarei stato altrettanto felice se avesse segnato un compagno. Sono abituato a giocare sulla sinistra ma mi va bene anche partire dalla destra. Le dinamiche sono le stesse”.

Il giocatore elogia la strategia dell’allenatore: “Abbiamo una filosofia di gioco che implica tenere la palla nei piedi dialogando con i compagni, La filosofia del mister e della squadra è la mia. Nonostante la stanchezza, abbiamo anche contrattaccato nella ripresa. Sono molto contento per la squadra. Ora continuiamo a lavorare”.