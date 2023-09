Sampdoria: oltre a Kasami, in arrivo uno tra Sōkratīs e Mustafi?

Genova. Spesso capita di pensare di avere un problema e poi talvolta capita di vedersene arrivare, fra capo e collo, uno di più difficile soluzione.

Più che del management tecnico della Sampdoria (che in effetti non si è mai lamentato della mancanza di un ‘vero’ centravanti, né tanto meno di un centrocampista ‘di peso’), è il caso dei tifosi blucerchiati che, dopo aver sperato di veder arrivare, da svincolati, un Okaka e magari anche un Soriano, sono costretti, ora, a chiedersi se si troveranno le risorse per addivenire all’ingaggio di un difensore centrale, che venga a colmare il ‘buco’, al centro della difesa, causato da quanto occorso ad Alex Ferrari.

Un infortunio che lo terrà fermo ai box, presumibilmente non per un breve lasso di tempo, mettendo Pirlo alle strette, dato che, idonei al ruolo, ci sono in rosa solo due ventenni (Ghilardi e González) ed un adattato (Murru), più un ragazzo della Primavera del 2004 (Lötjönen).

Va, in ogni caso, dato atto alla società di essersi attivata, prima dell’infortunio di Ferrari, nella ricerca di un rinforzo per il centrocampo, convincendo un giocatore con un curriculum importante (Pajtim Kasami) a venire a mettersi alla prova, per una settimana, sul terreno di Bogliasco.

Il macedone, naturalizzato svizzero (con 12 presenze nella Nazionale elvetica), è un centrocampista mancino, con propensione all’impostazione del gioco, ben dotato fisicamente e quindi un ‘combattente’, ma anche in possesso di buone qualità tecniche e soprattutto realizzative, grazie in parte al tiro dalla distanza. Fra le sue esperienze, oltre a quella da giovanissimo a Palermo, spiccano quelle in Inghilterra con Fulham e Nottingham Forest, in Svizzera con Sion e Basilea ed in Grecia con l’Olympiakos.

Il periodo di prova sta volgendo al termine e le indicazioni che filtrano sembrano essere positive, al punto che si parla di firma a breve.

Messo a segno il ‘punto’ Kasami, c’è da augurarsi che ci si affretti a trovare anche un altro svincolato per tappare la falla provocata dall’infortunio di Ferrari… scegliendo – ingaggio permettendo – chi offre maggiori garanzie fisiche (oltre che tecniche) fra i ‘papabili’, che sembrano ristretti a Sōkratīs Papastathopoulos e Shkodran Mustafi, due giocatori già avvezzi al calcio italiano e genovese in particolare…