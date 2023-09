Sampdoria, mini abbonamento per i match casalinghi con Cittadella e Catanzaro

Genova. Un mini abbonamento per non perdersi le prossime due partite al Ferraris della Sampdoria. La vendita è partita alle 12:00 di oggi (11 settembre) e comprende le gare con Cittadella e Catanzaro, valide rispettivamente come 5° e 8° giornata della Serie BKT 2023/24.

Il primo match, quello con la squadra veneta, è in programma lunedì 18 settembre alle ore 20:30. Poi i blucerchiati dovranno affrontare due trasferte – con il Parma (domenica 24, ore 16:15) e con il Como (mercoledì 27, ore 20:30) – prima di tornare in campo a Genova per la sfida con il Catanzaro (domenica 1 ottobre, ore 16:15).

Ovviamente sarà possibile acquistare i biglietti per le singole partite, ma se si volesse assistere ad entrambe il club offre un minipack a prezzi vantaggiosi, riservato ai possessori di Sampcard o Doriacard (attiva e in corso di validità).

Il mini abbonamento è acquistabile on-line su sampdoria.ticketone.it; Sampdoria Service Center c/o SampCity, via XX Settembre 252r; Rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale

I PREZZI

TRIBUNA D’ONORE: € 320,00 (Under 18 non disponibile – Under 14 non disponibile) – il tavolo hospitality è compreso nel prezzo

TRIBUNA INFERIORE: € 100,00 (Under 18 € 50,00 – Under 14 € 25,00)

DISTINTI: € 50,00 (Under 18 € 25,00 – Under 14 € 15,00)

GRADINATA NORD: € 25,00 (Under 18 € 25,00 – Under 14 omaggio)

Tutti i bambini di qualsiasi età dovranno essere muniti di titolo di ingresso