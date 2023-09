Sampdoria, La Gumina: “Colpa dell’atteggiamento perché abbiamo qualità per giocarcela con tutte”

Il goal del vantaggio di La Gumina contro il Cittadella sembrava poter dare il via al diradarsi delle nubi che avvolgono la Samp quando gioca in casa a Marassi. In primis a livello di risultati, ancora zero punti, e in secondo luogo a livello personale visto che l’attaccante, al secondo centro stagionale, è spesso tra i più criticati per prestazioni sottotono in un ruolo chiave. Invece, il secondo tempo ha visto prevalere i veneti, facendo sprofondare l’umore dei tifosi, che hanno fischiato, e la squadra in classifica.

Secondo l’attaccante, il problema non è nella qualità degli interpreti – difficile che possa dichiararlo – ma indica come spesso accade un problema di atteggiamento intervistato ai microfoni del club.

“Ho fatto goal in un momento in cui eravamo un po’ in difficoltà – ha dichiarato – . Pensavo che l’avremmo portata a casa ma nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo. Ci è mancato il giusto atteggiamento. Bisogna reagire, il campionato è lungo. Andremo a Parma dove dovremo andare a mille fin da subito per fare una grande partita. I tifosi ci danno sempre una mano anche quando perdiamo, ora tocca a noi farli felici. Non dobbiamo perdere fiducia per trasformare i fischi in applausi. Con l’atteggiamento giusto possiamo giocare alla pari con tutti perché abbiamo qualità“.