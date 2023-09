Sampdoria, la Federclubs ha incontrato Radrizzani: “Convinti da sincerità e buona volontà, serve pazienza”

Genova. “Ci vuole pazienza e sopportazione”. La Federclubs detta la linea dopo aver incontrato nella propria sede Andrea Radrizzani prima di Sampdoria-Cittadella. Il racconto di com’è andata affidato a un post su Facebook.

L’incontro è stato positivo: “Portiamo a tutti i club il suo saluto con la promessa di instaurare un rapporto di collaborazione proficuo e duraturo, nel pieno rispetto dei ruoli ma con la volontà di migliorarsi per il bene della Samp. Già molti gli argomenti sul tavolo: ci ha positivamente colpito il suo interesse nel rispettare e ripristinare i valori tradizionali della storia blucerchiata (che in questi mesi sta facendo suoi, e non è cosa da poco), e siamo convinti della sincerità e buona volontà delle sue prime mosse”.

La Federclubs evidenzia come nuova proprietà stia affrontando uno sforzo finanziario molto importante: “Evitare il fallimento non è stato un percorso semplice ed è un processo reso ancor più complicato dagli strascichi del passato. Servirà pazienza e buona volontà nel supportare chi ci ha salvato e chi vuole il bene dell’Uc Sampdoria, e la partita col Cittadella ha dimostrato che la strada è in salita per tutti, servirà mettersi ai remi, tutti e nella stessa direzione”.

Ora serve pazienza e sopportazione, appunto: “Tre mesi e mezzo fa non sapevamo neanche come ci saremmo chiamati. Sta anche a noi tifosi dimostrare di comprendere cosa abbiamo rischiato e da cosa ci stiamo, a fatica, risollevando”.