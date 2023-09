Sampdoria, il turn over dell’organico

Genova. La chiusura della campagna acquisti, senza essere riusciti a portare a Bogliasco almeno quel centravanti che aveva richiesto a chiare lettere Andrea Pirlo, ha indubbiamente lasciato un po’ di amaro in bocca ai tifosi blucerchiati, ai quali, tuttavia, riteniamo fornire di seguito un completo dettaglio dell’ampia movimentazione, in entrata ed uscita, che ha avuto l’organico della Sampdoria, da giugno ad oggi.

Si è iniziato con il non rinnovare il contratto a Quagliarella, Djuričić, Jesé, Nuytinck, Oikonomou, Murillo, Rincón ed ovviamente a restituire al mittente tutti i prestiti ricevuti l’anno prima e cioè: Lammers, Turk, Zanoli, Amione, Günter, Winks, Ilkhan, Sabiri, Pussetto, Cuisance, compresi i Primavera Cecchini Muller, Ivanović, Segovia, Di Mario, Savio e Miettinen.

Si è concesso lo svincolo (ultimo Aquino) a diversi giocatori e ceduti altri (tutti nell’intento di alleggerire il monte ingaggi), dando vita a questo altro lungo elenco: Gabbiadini (Al Nasr), Augello (Cagliari), Falcone (Lecce), Léris (Stoke), Di Stefano (Lecco), Trimboli (Mantova), Paoletti (Fatih Karagümrük),D’Amico (Avellino), Ercolano (Latina), Migliardi(Novara), Villa (Pineto), Metlika (Virtus Verona), Somma (Pro Patria), Kurti (Hellas Verona), oltre a cedere in prestito: Audero (Inter), Bereszyński(Empoli), Stoppa (Catanzaro), Gerbi (Lumezzane), Montevago (Gubbio), Saio (Brindisi), Vitale (Cerignola), Gega e Sepe (Alessandria) e Raspa (Sestri Levante).

A fronte di questo elenco di dismissioni, sono arrivati a Bogliasco: Borini e Ricci (Fatih Karagümrük), Barreca (Cagliari), Gireli (Lecco), Stanković, Esposito, Uberti e Balduzzi (Inter), Pedrola (Barcellona),González e Ventre (Juventus), Stojanović (Empoli), Panada e Buyla Sam (Atalanta), Ghilardi (Hellas Verona), Lemina (PSG), Sá Gomes (Rio Branco), Djalti(O. Marsiglia), Alesi (Milan), Langella e Burattini (Entella), Ovalle Santos (Gallarate), Georgiadis (Paok Salonicco), Dacourt (Nizza), Devic (Sundsvall), Oarga (Viitorul Cluj).

Sono in gran parte giocatori destinati all’Academy (e per la quasi totalità in prestito), ma che danno idea del grande turn over effettuato sulla rosa.