Sampdoria, il Parma riapre la vendita dei biglietti per il settore ospiti ma vanno subito sold out

Genova. Dopo il sold out in poche ore del settore ospiti del Tardini, il Parma ha messo in vendita altri biglietti a disposizione dei tifosi della Sampdoria, ma anche in questo in pochissimo tempo i tagliandi sono andati esauriti.

L’annuncio del club emiliano è arrivato nella tarda mattinata di oggi, chi ancora non aveva acquistato il biglietto si è subito attivato e così in poche ore i nuovi posti a disposizione per la Sud sono nuovamente finiti.

Anche i biglietti che sono stati messi a disposizione nella giornata di oggi, sono stati venduti ad un prezzo vantaggioso: le due società, le cui tifoserie sono gemellate da tempo, infatti hanno deciso sia per la partita di andata che per quella di ritorno di fissare le tariffe a 10 euro sia per la curva che per il settore ospiti “con l’augurio – si legge sul sito del Parma – che sia una festa dello sport anche sugli spalti”.

Ma se nel settore ospiti non è più possibile acquistare biglietti, per chi volesse assistere alla partita (in programma domenica 24 settembre, ore 16:15), potrà optare per altri settori: sono ancora disponibili posti nelle tribune centrali e laterali, ad un prezzo va da un minino di 25 euro ad un massimo di 100.