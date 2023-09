Sampdoria, il Club Luca Vialli e Bobby Gol premia due tifosi doc: Enrico Nicolini e Fabio Incorvaia

Genova/Pieve Ligure. Mercoledì 20 settembre, a Pieve Ligure, si è tenuta la prima cena sociale del Sampdoria Club Luca Vialli e Bobby Gol. L’evento, segnerà, ogni anno, d’ora in poi, l’inizio della stagione sportiva con la consegna di due Premi dedicati a due Sampdoriani DOC.

Il primo, denominato “Perché ci lega un filo..” è andato, per questa prima edizione, a Enrico Nicolini, “Il Netzer di Quezzi”, un sampdoriano che ha dedicato ai colori blucerchiati un pezzo importante della propria vita, sapendo, sempre, scegliere con il cuore.

Il secondo, denominato “SampdoriAMO”, dedicato ad un tifoso blucerchiato che si impegna nel sociale, è stato consegnato a Fabio Incorvaia, 7 volte campione del mondo di moto d’acqua ed ideatore del Progetto “JetSki Therapy”, con cui dedica energie e amore a tanti ragazzi diversamente abili, permettendo loro di vivere le emozioni di questo sport.

“Una splendida serata, in cui abbiamo avuto il piacere e l’onore di avere, come grandi ospiti, i Soci Onorari del nostro Club: Francesca Mantovani, Corrado Tedeschi e Marco Lanna, e i prossimi ingressi nel palmares dei Soci Onorari del Club, ovvero Luca Pellegrini e Domenico Arnuzzo – dichiarano il Presidente del Club Angelo Vaccarezza ed il Vicepresidente Luciano Costa – Uno speciale ringraziamento va a Francesca Galleano, autrice del libro, di fresca stampa, ‘La Grande Storia della Tifoseria Blucerchiata’, volume dedicato al tifo e alla storia dei Sampdoria Club. È stato davvero un piacere accoglierla in una serata tanto partecipata e attesa da tutti noi. Un evento che si inserisce in una lunga serie di appuntamenti imperdibili, ricchi di sorprese per tutti i tifosi blucerchiati, che ci accompagneranno nei prossimi mesi”.