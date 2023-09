Sampdoria: fra tanti nomi, il migliore è Marega, il più chiacchierato Caicedo

Genova. C’è chi dice che Rigoberto Rivas, svincolato dalla Reggina, ha raggiunto un accordo con la Sampdoria da diverse settimane, ma che prima chiudere la trattativa, la dirigenza blucerchiata voglia vedere se riesce a portare a Bogliasco una punta ‘di peso’, come avrebbe potuto essere uno fra Stefano Okaka, Felipe Caicedo, Anthony Modeste o Andrej Gălăbinov, ma anche Santi Mina, la cui opzione non è stata peraltro accolta favorevolmente dai tifosi dei social.

E’ uscita pure una voce sul portoghese Nélson Miguel Castro Oliveira, anche lui svincolato (dal Paok Salonicco), ma a quanto pare sta già per accasarsi in Turchia al Konyaspor, per cui – potendo scegliere fra ex ‘lusitani’ – non vi è dubbio che l’uomo che farebbe al caso, è Moussa Marega (passaporto maliano, ma anche francese), ha tutto sommato solo 32 anni e prima dell’ultimo biennio nell’Al-Hilal, ha fatto sfracelli nel Porto (52 goal in 126 partite), giocando prevalentemente come seconda punta, molto dotata tecnicamente (ma può agire anche da centravanti, in virtù di notevole forza fisica, abbinata comunque a velocità, che gli consente di difendere palla e far salire la squadra, per non parlare dell’abilità nel gioco aereo. Insomma, un Okaka con fondamentali, migliori e più cattivo sotto porta… un attaccante che, in Serie B, farebbe davvero la differenza.

Poi, persiste la suggestione Fabio Quagliarella… e sarebbero tanti – a giudicare dai social – i tifosi disposti ad a andare a prenderlo… anche in moto!

Tra gli svincolati, in ogni caso, Marega sarebbe il top nel ruolo di punta, anche se nella lista – in altri ruoli – ci sono tuttora gli interessanti nomi del solito ‘Tucu’ Pereyra, ma pure quello dell’ex Roberto Soriano, per i quali non si esclude un ritorno di fiamma.

Di certo non tornerà a Genova, Abdelhamid Sabiri, destinato a lasciare anche Firenze, destinazione Arabia Saudita, all’Al-Fayha.