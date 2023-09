Sampdoria: date e orari dalla 5^ alla 9^ giornata di Serie B

L’appuntamento imminente per la Sampdoria è la trasferta di domenica alle 18.30 contro la Cremonese. Partita in cui è d’obbligo fare punti dopo due sconfitte su due in casa. Nel frattempo, la Lega Serie B ha comunicato le date degli anticipi e dei posticipi dalla quinta alla nona giornata del campionato.

Ecco il programma completo

5.a Sampdoria vs Cittadella (lunedì 18 settembre, ore 20.30)

6.a Parma vs Sampdoria (domenica 24 settembre, ore 16.15)

7.a Como vs Sampdoria (mercoledì 27 settembre, ore 20.30)

8.a Sampdoria vs Catanzaro (domenica 1° ottobre, ore 16.15)

9.a Ascoli vs Sampdoria (sabato 7 ottobre, ore 16.15)