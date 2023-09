Sampdoria-Cittadella LIVE (0-0). Stankovic sbaglia passaggio, ma poi salva su Pittarello

Genova.

18′ Ammonito Ricci per un fallo

18′ Ancora Stankovic si oppone a Pittarello: respinta coi pugni sul destro dell’attaccante

12′ Cross in mezzo di Pedrola, ma Borini non ci arriva

7′ Tessiore prova dalla distanza un rasoterra che termina fuori su appoggio di Pittarello. Sampdoria che fa fatica a uscire dalla propria metà campo

1′ Errore in disimpegno di Stankovic che passa la palla a Pittarello, il giocatore tira in porta, ma il portiere blucerchiato si supera deviando in angolo. Sugli sviluppi la Sampdoria esce dalla propria area palla al piede

1′ Partenza con palla al Cittadella, in maglia gialla, che attacca verso la Sud

Sampdoria chiamata a una prestazione di carattere davanti ai propri tifosi nel posticipo della quinta giornata di serie B contro il Cittadella, per scrollarsi di dosso un po’ di paure legate a una classifica che al momento non è certo tranquilla. Pirlo fa esordire subito Kasami, il nuovo acquisto per un centrocampo che soffre di diversi infortuni. In campo anche gli esperti Borini e Ricci. Occhi puntati su Pedrola.

Sampdoria: Stankovic, Depaoli, Ghilardi, Murru, Giordano, Kasami, Ricci, Verre, Pedrola, La Gumina, Borini.

Allenatore: Pirlo.

A disposizione: Tantalocchi, Ravaglia, Barreca, Vieira, Askildsen, Malagrida, Yepes, Girelli, Gonzalez, Stojanovic, Delle Monache, Lemina.

Cittadella: Kastrati, Salvi, Pavan, Frare, Giraudo, Vita, Branca, Amatucci, TEssiore, Pittarello, Magrassi.

Allenatore: Gorini.

A disposizione: Maniero, Angeli, Mastrantonio, Pandolfi, Cassano, Kornvig, Carriero, Carissoni, Danzi, Rizza, Maistrello.

Arbitro: Gualtieri di Asti

Ammoniti: Ricci (S)