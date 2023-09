Sampdoria, caccia ad una punta svincolata

Genova. La chiusura del calcio mercato in Italia non sta a significare che le rose siano ormai definite al 100%, sia perché in altri stati (Turchia ad esempio) sono ancora aperti (e quindi ad esempio non è da escludere che Ronaldo Vieira possa andare a giocare nel paese della mezza luna), sia per il fatto che i team italiani, fino al 13 dicembre, possono ancora tesserare giocatori svincolati (senza contare che Brescia e Lecco hanno ottenuto deroga in proroga fino all’8 settembre).

Ragion per cui, i media continuano ad accostare nomi di alcuni centravanti alla Sampdoria, nonostante la doppia copertura attuale nel ruolo (De Luca e La Gumina, il quale ultimo a quanto pare avrebbe rifiutato il trasferimento a Cosenza).

In pole position c’è Stefano Okaka, con Andrea Mancini in pressing per farlo optare per la scelta blucerchiata.

A seguire, sono spuntati altri tre nomi, quello dell’immancabile Simone Zaza (accostato alla Samp in ogni sezione di mercato), quello dell’equadoriano Felipe Caicedo (ex Lazio e Genoa, ultimo anno in Arabia Saudita, all’Abha Club) e quello del francese Anthony Modeste (ultime esperienze con Colonia e Borussia Dortmund).

Poi, liberatosi dalla Reggina, ci sarebbe anche Rigoberto Rivas, che tutto è meno che un centravanti… Nel ruolo a lui più congeniale, in casa Samp, c’è un notevole affollamento… Tuttavia, siamo certi, che a parte Okaka, non potrebbe essere proprio l’honduregno la migliore alternativa a Sebastiano Esposito, che intanto è rientrato in gruppo, tanto da essere stato convocato per la sfida con la Cremonese, partita per la quale sono stati convocati:

Portieri: Stanković, Ravaglia, Tantalocchi.

Difensori: Stojanović, Ghilardi, González, Giordano, Murru, Ferrari.

Centrocampisti: Depaoli, Ricci, Verre, Vieira, Yepes, Malagrida, Panada, Askildsen, Girelli.

Attaccanti: Pedrola, Esposito, Borini, Delle Monache, La Gumina, Lemina.