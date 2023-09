Sampdoria, Barreca e De Luca vicini al rientro. La situazione mercato svincolati

Genova. La Sampdoria prosegue gli allenamenti e l’amalgama della squadra in questa settimana di sosta dal campionato.

Oggi, giovedì, doppia seduta: mattinata dedicata ai test atletici, nel pomeriggio invece la squadra tornerà in campo per un allenamento tecnico-tattico.

Non ci sono i nazionali Marco Delle Monache, Danile Ghilardi, Simone Panada, Filip Stankovic e Petar Stojanovic.

Grazie alla sosta torneranno a disposizione Barreca e De Luca, mentre per Benedetti occorrerà ancora valutare.

Sul fronte mercato l’attenzione pare scemare sul fronte attacco, anche se puntare tutto su Esposito potrebbe essere troppo ardito, visto che La Gumina non sembra essere al momento in grado di esprimersi al meglio.

I nodi sui nomi di primo piano che sono nella lista degli svincolati riguardano comunque un certo tipo di ingaggio che la Sampdoria comunque non potrebbe permettersi dopo un calciomercato fatto per ridurre proprio questo aspetto. Gli altri ostacoli riguardano il fatto che i blucerchiati comunque siano in serie B e sono una squadra che ha bisogno di crescere in ogni senso. Alcuni giocatori, pur svincolati, potrebbero non gradire la destinazione.

Sui social, da più parti, continua la suggestione Quagliarella, visto che il giocatore ha appena cambiato casa, ma non sono arrivate notizie di trasferimenti in altre città. Del resto lui lo ha sempre detto che avrebbe atteso un’eventuale chiamata della Sampdoria. Di sicuro l’ex capitano blucerchiato sarebbe disposto a una cospicua riduzione dell’ingaggio per andare incontro alla proprietà. Sarebbe la soluzione che accontenterebbe tutti, probabilmente. Con Quagliarella che farebbe anche un po’ da chioccia ai ragazzi di Pirlo.

Tra gli svincolati c’è un’altra vecchia conoscenza: Roberto Soriano. Di sicuro è uno dei giocatori di primo piano tra quelli ancora disponibili, bisognerà capire se il giocatore è disponibile a scendere in B e poi come potrebbe integrarsi negli schemi di mister Pirlo. La Sampdoria potrebbe comunque anche pescare da giocatori di categoria che il campionato cadetto lo conoscono bene, appunto, e sono meno onerosi come ingaggio. Ci sono diversi nomi della Reggina, che riparte dai dilettanti,

Intanto ieri sera è uscita la data e l’orario di Salernitana-Sampdoria, gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia Frecciarossa 2023/24: si giocherà martedì 31 ottobre, alle ore 18.00, allo stadio “Arechi” di Salerno.