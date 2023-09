Sampdoria a Como per trovare continuità, Pirlo potrebbe rimescolare le carte dell’undici titolare

Genova. A Como per trovare un minimo di continuità e magari i tre punti dopo il pareggio in trasferta a Parma. La Sampdoria gioca stasera al Sinigaglia alle 20:30.

Il Como non perde da nove partite casalinghe (5 vittorie, 4 pareggi) di campionato, se si tiene conto anche della scorsa stagione e va a segno da nove incontri interni di fila in Serie B (19 gol in totale, 2.1 di media a partita), anche se

ha vinto solo due delle ultime sei gare casalinghe nella competizione.

In questo primo tribolato inizio di campionato la Samp sta andando meglio in trasferta: ha realizzato quattro gol nelle prime tre trasferte di questo campionato, ha vinto una partita (a Terni) e ne ha pareggiate due, contro Parma e Cremonese, due squadre candidate alla promozione.

Tra le statistiche che possono preoccupare il Como è la squadra che ha effettuato più attacchi in contropiede in questo campionato: 12, almeno tre più di ogni altra formazione. La Sampdoria ha già incassato 35 tiri nello specchio finora in questa Serie B, più di ogni altra squadra.

Tra gli aspetti positivi c’è Nicola Murru che è il giocatore di questa Serie B ad aver intercettato più palloni: 14, seguito a quota 13 da Valerio Mantovani e dall’avversario di giornata Oliver Abildgaard.

L’ex di giornata è Antonino La Gumina (34 partite con il Como). Il fatto che il giocatore non sia sceso in campo nella partita contro il Parma potrebbe voler dire una possibilità in più per stasera in un ipotetico turn-over. In ballottaggio anche Ricci e Verre al posto di Yepes e Vieira.