Samp Inside, entro mercoledì esce il docufilm tutto blucerchiato sulla primissima parte di stagione

Genova. Si intitola Samp Inside ed è un documentario a puntate prodotto dalla Sampdoria per raccontare il cammino blucerchiato in Serie B.

La prima uscirà sul canale Youtube blucerchiato entro mercoledì e riassume questa primissima parte di stagione: da quando è stato annunciato mister Pirlo alla guida della Società di Corte Lambruschini, passando per il ritiro e le amichevoli, sino agli esordi in campionato.

Niente a che vedere, almeno per ora, con la produzione sul Leeds di Andrea Radrizzani ‘Take us home’ che ha visto distribuite in tutto il mondo ben due stagioni (ancora oggi visibili su Amazon Prime), l’idea però è simile.

Le puntate (probabilmente cinque) sono realizzate dai videomaker interni alla Società e riportano tanti contenuti inediti per descrivere questo anno di ripartenza dopo tanto soffrire.

In futuro non è escluso che, a fine stagione, il prodotto intero possa finire anche su Dazn, nell’ambito di una serie di docu-film legati al calcio. Molto, inutile nasconderlo, dipenderà dai risultati di questo campionato.