Salute e scuole, la fondazione Veronesi e il senatore Pirondini oggi all’Ic Marassi

Genova. Il Senatore Luca Pirondini della Commissione Cultura e Istruzione del Senato, insieme a un rappresentante di Fondazione Umberto Veronesi, ha incontrato stamane gli insegnanti e gli studenti dell’Istituto Comprensivo Marassi per un appuntamento dedicato ai temi della salute e della cultura della prevenzione.

L’appuntamento, che si inserisce all’interno di un roadshow nazionale che coinvolge undici scuole sul territorio, vede impegnati i senatori della Commissione Cultura e Istruzione e Fondazione Umberto Veronesi in un progetto che punta a un disegno di legge per rendere la salute materia scolastica, in linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che promuove da tempo l’interconnessione tra salute e sistema educativo, incentivando le politiche sanitarie che puntano sul valore della prevenzione per la tutela del benessere dei cittadini e la tenuta di sistemi e organizzazioni, a fronte delle sfide del prossimo futuro.

L’incontro ha coinvolto i ragazzi in un workshop sul tema dell’inquinamento: attraverso attività ludiche, gli studenti hanno scoperto le fonti inquinanti più comuni dell’aria che respiriamo.

“Promuovere la salute a scuola, fin dai primi anni, è un dovere del sistema scolastico, se vogliamo puntare sulla formazione dei futuri adulti della nostra società: come M5S non possiamo che accogliere positivamente l’iniziativa del tour, volta a sensibilizzare le giovanissime generazioni sull’importanza del proprio benessere fisico e psicofisico in una società che vorremmo sempre più attenta ai temi della salute. Bene che si sia partiti dal tema dell’inquinamento: i problemi si affrontano con la divulgazione scientifica. Auspico che questi incontri gettino il seme della consapevolezza: si sta bene se anche l’ambiente che ci circonda è in salute. Mi fa particolarmente piacere portare questo progetto nazionale, insieme alla Fondazione Veronesi, nella scuola del quartiere di Marassi in cui ho fatto le elementari”, commenta il senatore del M5S Luca Pirondini, componente della VII Commissione cultura e istruzione.

Il senatore Pirondini, accolto dal Dirigente Scolastico Lucia Dragotto, è stato affiancato da un referente di Fondazione Umberto Veronesi, che dal 2003 promuove la ricerca scientifica di eccellenza e progetti di prevenzione, educazione alla salute e divulgazione della scienza.

Ad oggi hanno aderito al progetto dieci Senatori della Commissione Cultura e Istruzione, tra cui il Presidente Roberto Marti (Puglia), Giusy Versace (Lombardia), Luca Pirondini (Liguria), Paolo Marcheschi (Toscana), Antonio Guidi (Marche), Andrea Crisanti (Lazio), Vincenza Aloisio (Campania), Giulia Cosenza (Campania), Mario Occhiuto (Calabria), Carmela Bucalo (Sicilia).