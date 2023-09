Salone Nautico: tasso di occupazione delle camere degli hotel vicino al 95%, impennata dei prezzi

Genova. A un giorno dall’inizio del Salone Nautico, Genova è ormai pronta ad accogliere espositori e turisti interessati alla manifestazione. La corsa alle strutture ricettive è ormai in dirittura d’arrivo e chi ha organizzato una visita in fretta e furia all’ultimo minuto rischia di restare scottato.

Basta fare qualche ricerca sui principali portali dedicati per rendersi conto: su Booking, se si cerca una sistemazione per il fine settimana da questo venerdì con check-out lunedì, risulta il 94% di strutture non disponibili. I prezzi per tre notti, per due persone, sono superiori ai 600 euro per gli hotel, mentre si trova qualche appartamento gestito da host privato anche a poco più di 400.

Sulle tre notti, cercando in un altro periodo (per esempio tra il 6 e il 9 ottobre) le strutture disponibili a Genova sempre sul portale Booking sono ben 659 e i prezzi sotto i 400 euro non sono una rarità.

Per chi vuole osare l’ostello, c’è ancora qualche disponibilità in camerata comune a poco più di 350. Per chi può permetterselo, invece, un hotel a cinque stelle nel centro cittadino offre una suite presidenziale con terrazza, colazione inclusa, a poco più di 6 mila euro (sempre per tre notti).

Andando a curiosare su Airbnb e riducendo la permanenza a una sola notte tra sabato e domenica, risulta che più persone del solito sono in cerca di alloggi per questa data. Solo un host, nell’estremo Ponente genovese, offre una stanza a meno di 100 euro per due persone.

Provando a cercare una sistemazione su due notti tra sabato e lunedì su Trivago, escono 46 strutture disponibili con un prezzo che va da 156 a 3.584 euro. In caso di ricerca da sabato 14 a lunedì 16 ottobre, i prezzi vanno da 150 a 531 euro.

Il problema di trovare una stanza a buon prezzo nel periodo del Salone Nautico ha nuovamente fermato il processo sul crollo del Ponte Morandi: avvocati provenienti da tutta Italia si sono trovati di nuovo in difficoltà nel reperire una camera senza dover spendere centinaia di euro.

Il presidente di Federalberghi Liguria Aldo Werdin, commenta: “Ieri mi dicevano che a Genova l’occupazione delle camere è vicina al 95% e con le prenotazioni dell’ultimo minuto probabilmente andremo vicini al 100%”. Il pienone genovese ha effetti anche sulle strutture ricettive dei dintorni? Werdin, che è l’amministratore delegato dell’Excelsior Palace Hotel di Rapallo, risponde: “In provincia qualche anno fa, quando il Salone si svolgeva in ottobre, anche la parte del Levante e del Ponente godevano delle presenze del Nautico. Nel corso degli anni è stato spostato a fine settembre e la concomitante apertura di nuovi alberghi a Genova ha fatto sì che nel Levante le presenze legate al Nautico scemassero, anche perché settembre è ancora stagione estiva. Nel Ponente come Arenzano, per esempio, invece si lavora anche per via del Nautico”.