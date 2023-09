Salone Nautico, partecipa anche la Marina Militare: simulatori, visita al Caio Duilio e un evento sulla ricerca in Artico

Genova. La Marina Militare anche quest’anno sarà presente con personale e mezzi alla 63a edizione del Salone Nautico di Genova.

All’interno dei padiglioni, presso gli stand informativi di Forza Armata, sarà possibile provare il simulatore del mezzo navale veloce “Hurricane” utilizzato a bordo di numerose unità navali della Marina Militare. Inoltre, ormeggiata presso il Pontile dei Mille Levante, sarà presente dal 21 al 25 settembre il cacciatorpediniere di ultima generazione Caio Duilio. L’unità sarà aperta alle visite a bordo a favore della popolazione giovedì 21 settembre dalle ore 15 alle ore 18.

Giovedì 21 settembre alle ore 13.30, nell’Eberhard Theatre – all’interno dei locali che ospitano il Salone – l’Istituto Idrografico della Marina sarà invece protagonista di un evento dedicato al programma di ricerca in Artico denominato High North. Tra i relatori: il capitano di fregata Maurizio Demarte, capo spedizione del programma, Marco Ferrando, responsabile del Master di II livello in “Marine Geomatics for Hydrography” presso l’Università di Genova e Monica Maggioni, giornalista e conduttrice Rai, che ha partecipato in prima persona alla campagna di quest’anno.

Il Caio Duilio

Uno dei due cacciatorpediniere lanciamissili della classe Orizzonte, frutto di un programma di collaborazione con la Marina francese. L’unità è stata varata il 23 ottobre 2007 presso i cantieri navali di Riva Trigoso e consegnata successivamente alla Marina Militare il 3 aprile 2009.

Con un equipaggio di 196 uomini e donne, una lunghezza di oltre 150 metri e un dislocamento a pieno carico superiore alle 7000 tonnellate, nave Duilio è l’espressione di tecnologie di ultima generazione, impianti missilistici e di artiglieria all’avanguardia nonché un fiore all’occhiello dell’Industria nazionale. Oltre ad essere specificatamente progettata per la difesa aerea, la nave può svolgere ruoli di comando e controllo anche in situazioni di crisi ed emergenza umanitaria, potendo contare su numerosi apparati di comunicazione tradizionale e satellitare. La nave, inoltre, partecipa ad operazioni di presenza e sorveglianza marittima a tutela degli interessi nazionali.