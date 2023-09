Salone Nautico 2023: dalle linee bus dedicate ai parcheggi, come muoversi in città

Genova. Anche Amt si prepara alla 63esima edizione del Salone Nautico, in programma alla Fiera di Genova da giovedì 21 a martedì 26 settembre. Obiettivo, agevolare l’afflusso dei visitatori alla manifestazione con l’istituzione di due linee bus dedicate che effettueranno un percorso ad hoc dalle due stazioni ferroviarie.

La linea 10 circolare, che parte dalla stazione Brignole (piazza Verdi) e arriva sino al Salone Nautico (viale Brigate Partigiane), sarà in servizio tutti i giorni della manifestazione, dalle 9.15 alle 19. La linea KA, servizio bus dalla stazione Principe (piazza Acquaverde) al Salone Nautico (viale Brigate Partigiane), sarà nvece in servizio sabato 23 e domenica 24 settembre dalle 8.50 alle 19.00.

Torna lo Shopping Bus

La Fiera si potrà raggiungere anche con le normali linee bus 31 (stazione Brignole – Quarto), 20 (capolinea di via Rimassa + breve tratto a piedi) oppure con la metropolitana (fermata stazione Brignole e interscambio con le linee bus dirette verso l’area del Salone). Durante il salone sarà inoltre attivo il servizio Shopping Bus, il servizio bus circolare dedicato ai visitatori del Nautico e agli operatori, con le seguenti modalità: nei giorni feriali e sabato 23 settembre, partenze da via Rimassa dalle 16.00 alle 19.30 ogni 30 minuti; domenica 24 settembre: partenze da via Rimassa dalle 15.00 alle 19.30 ogni 30 minuti.

Il bus effettuerà servizio su un percorso circolare che tocca via Rimassa, corso Torino, corso Buenos Aires, via Cadorna, via XX Settembre, via V Dicembre, via XII Ottobre, piazza Corvetto, galleria Bixio, via Interiano, piazza Fontane Marose, via XXV Aprile, piazza de Ferrari, via Dante, piazza Dante, via Macaggi, via Brigata Liguria, via Cadorna, corso Buenos Aires, corso Torino, via Rimassa.

Parcheggi, tariffe e interscambio

Sul fronte parcheggi, tutti coloro che parcheggeranno la loro auto nelle Zone Blu della Foce (zone A e B), Albaro (zone L e M compresa tra Corso Italia, via Cavallotti, via Albaro, via Ricci, via Boselli, via Pisa, via Caprera), Carignano (zone D e E) e Centro (zona F), nelle Isole Azzurre comprese nelle zone indicate al punto precedente e nel parcheggio di corso Italia predisposto appositamente per l’evento fieristico, potranno utilizzare gli scontrini giornalieri del parcheggio per raggiungere il Salone Nautico e ritorno.

Il ticket forfettario giornaliero (scontrino da 12 euro per vettura e da 18 euro per camper) rilasciato dai parcometri Blu Area abilitati e dagli operatori delle Isole Azzurre, sarà composto di due parti: una valida per la sosta da esporre sul cruscotto della vettura e l’altra utilizzabile sulle linee Amt per massimo tre persone per il percorso di andata e ritorno verso la Fiera e dovrà essere esibito dal possessore ad ogni richiesta del personale di controllo. Il servizio park + bus potrà, inoltre, essere attivato mediante le APP di pagamento della sosta, selezionando per le suddette aree di sosta l’opzione ticket giornaliero.

Saranno attive inoltre tre aree di parcheggio di interscambio: Molo Archetti a Genova Pegli (attivo collegamento via mare, compatibilmente con le condizioni meteo), piazzale Marassi gratuito le prime 24 h di sosta (in prossimità dell’uscita autostradale Genova est, seguendo le indicazioni per lo stadio “Luigi Ferraris”) e Dinegro.

Le tariffe applicate per autovetture nelle aree di interscambio sono: per i titolari di abbonamenti Amt in corso di validità caricati su CityPass sosta gratuita, consentita dall’ora di ingresso alle ore 24 del giorno stesso; per tutti gli altri utenti, titolo integrato sosta/trasporto pubblico alla tariffa di 6 euro comprendente biglietto valido, per una persona, per tutte le modalità di trasporto pubblico sulla rete Amt dal momento di emissione alle ore 24 del giorno stesso; sosta nell’area di interscambio dall’ora di ingresso alle ore 24 del giorno stesso; per la permanenza nell’area oltre le ore 24 vengono applicate le tariffe orarie in vigore.