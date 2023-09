Genova. È iniziato ufficialmente il 63esimo Salone Nautico di Genova, il primo nella nuova configurazione del Waterfront di Levante coi canali navigabili. Presenti alla cerimonia di apertura il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il ministro della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, il ministro delle Politiche del mare Nello Musumeci, mentre il ministro della Difesa Guido Crosetto ha mandato un video messaggio.

“Il Salone per tante persone è un sogno che a volte diventa realtà – ha esordito il sindaco Marco Bucci -. La nautica è la filiera che cresce di più in Italia e Genova ne fa parte. Oggi la nostra città sta lavorando per crescere, vogliamo essere in crescita come la filiera della nautica da diporto: ambedue sono in crescita, ambedue vogliono sfondare nel mondo. Siamo su un’isola circondata dall’acqua, l’anno prossimo ci sarà un salone ancora più grosso e importante”.

“La nautica italiana è un’eccellenza di livello mondiale e il Salone Nautico Internazionale di Genova è da tempo tornato ad essere centrale tra le manifestazioni fieristiche di questo settore, ma non è stato facile arrivare a questi risultati. Il nuovo quartiere della Foce con il Waterfront è un po’ come una versione genovese della Potsdamer Platz, rinata dopo il crollo del Muro di Berlino e diventato il simbolo dell’unione e della crescita della Germania, ridisegnato da quella stessa penna di Renzo Piano che ha concepito il restyling della piazza berlinese: nel nostro caso abbiamo abbattuto il muro dell’ipocrisia, che dipingeva il Salone come un semplice giocattolo per ricchi, il sospetto che circondava il dialogo tra imprese e istituzioni. Passo dopo passo, abbiamo costruito il successo di oggi, applicando il ‘modello Genova’ anche al Salone e alla nautica, un settore nel quale la Liguria è leader, con un metodo che ha messo insieme pubblico e privato per perseguire un progetto comune e costruire la fiducia” ha commentato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

“È bello inaugurare tra i cantieri, vedere che si sta lavorando, è il segno di una città che cresce e che da un enorme disastro, che dovrà avere nomi e cognomi dei responsabili, ha saputo costruire un Waterfront in nome del ricordo, della preghiera e del sacrificio. Siete un modello di come si cade e ci rialza”, ha commentato Salvini.

“Oggi Genova diventa la capitale del mondo, almeno della nautica – ha detto il ministro Musumeci -. Oggi noi riaffermiamo una priorità: possiamo dire con orgoglio, senza iattanza e superbia, che l’Italia afferma il suo primato nel mondo in questo comparto importante. Tra le filiere che compongono l’economia del mare, la nautica è quella che cresce di più e cresce meglio ed è merito degli imprenditori che non si sono mai arresi, neanche negli anni peggiori della pandemia.

Al centro del convegno inaugurale il mondo della nautica italiana e le richieste al Governo. Un settore che “sta andando a gonfie vele, a differenza di altri che stanno rallentando per un commercio mondiale che sta cedendo il passo – ha ricordato Carlo Bonomi, presidente nazionale di Confindustria -. È un’industria che sa coniugare bellezza, innovazione, design con soluzioni avveniristiche di sostenibilità e risparmio energetico”.

Le esportazioni hanno raggiunto i 3 miliardi e 568 milioni di euro nel 2022, confermandosi al primo posto nel mondo. Ad anticipare il dato è stato Saverio Cecchi, presidente di Confindustria Nautica, aggiungendo che “già oggi questa cifra è vicina a 3,7 miliardi”. L’export rappresenta l’88% della produzione totale.

La richiesta forte al Governo riguarda la semplificazione delle procedure: “Non possiamo aspettare tre anni per il regolamento del codice” della nautica, ribadisce Cecchi: “Questo è lo strumento che ci permette di lavorare, figuriamoci se voi ci toglieste queste zavorre come potremmo lavorare. Faremo una proposta al ministro Musumeci: riunite tutti a un tavolo, si esprime un parere, poi decidiamo e via: abbiamo bisogno di semplificare”. Poi, rivolgendosi a Salvini: “Il regolamento del codice prevede 14 pareri di ministeri, se andiamo a vedere quelli competenti saranno due”, ha aggiunto Cecchi.

“Dieci anni fa eravamo dall’altra parte della barricata, qualcuno pensava di salvare le casse dello stato tassando le barche, noi abbiamo sostituito una lettera: credo sia giusto chiedere un sacrificio alle banche – ha detto ancora Salvini -. La scelta passata di tassare il successo, la bellezza, l’innovazione è stata una delle scelte economiche più controproducenti della storia dell’economia italiana”.

Grazie ai nuovi canali sono 143 in più i posti barca disponibili, 1.043 i brand esposti (il 4,5% in più rispetto al 2022), oltre mille imbarcazioni tra 2 e 40 metri, 184 novità in esposizione (+9,5%). I mega yacht oltre i 24 metri rappresentano il 5,2%.